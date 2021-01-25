HDP'li Hasip Kaplan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tehdit etti

HDP'li Hasip Kaplan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tehdit etti

HDP Şırnak eski Milletvekili Hasip Kaplan, sosyal medya hesabı Twitter'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik tehdit barındıran bir paylaşımda bulundu.

HDP Şırnak eski Milletvekili Hasip Kaplan, sosyal medyada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik, tehdit içerikli provokatif bir açıklamada bulundu.

"AKP BAŞKANINA MUHTEŞEM BİR JÜBİLE DÜŞÜNÜYORUZ"

Kaplan yaptığı paylaşımda, "Çok yakında AKP Başkanına Muhteşem bir Jübile düşünüyoruz. Gidişi muhteşem olacak..!" ifadelerini kullandı.

Hasip Kaplan'ın bu paylaşımı sosyal medyada tepki topladı.