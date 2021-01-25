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    HDP'li Hasip Kaplan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tehdit etti

    HDP'li Hasip Kaplan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tehdit etti

    HDP Şırnak eski Milletvekili Hasip Kaplan, sosyal medya hesabı Twitter'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik tehdit barındıran bir paylaşımda bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 25.01.2021 - 02:57
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    HDP Şırnak eski Milletvekili Hasip Kaplan, sosyal medyada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik, tehdit içerikli provokatif bir açıklamada bulundu.

    "AKP BAŞKANINA MUHTEŞEM BİR JÜBİLE DÜŞÜNÜYORUZ"

    Kaplan yaptığı paylaşımda, "Çok yakında AKP Başkanına Muhteşem bir Jübile düşünüyoruz. Gidişi muhteşem olacak..!" ifadelerini kullandı.

    Hasip Kaplan'ın bu paylaşımı sosyal medyada tepki topladı.

    HDP li Hasip Kaplan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ı tehdit etti #1

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