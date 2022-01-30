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    HDP’li Hasip Kaplan’dan ‘birleşme’ mesajı

    HDP’li Hasip Kaplan’dan ‘birleşme’ mesajı

    Twitter üzerinden ellerini kullanarak bir mesaj veren eski HDP'li vekil Hasip Kaplan, “Artık birleşmeliyiz” dedi.
    • Haber Merkezi
    • 30.01.2022 - 09:56
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    23. Dönem HDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın son sosyal medya paylaşımı dikkat çekti.

    Masa başında oturan ve el hareketleriyle mesaj veren eski HDP'li vekilin, “Artık birleşmeliyiz” dediği duyuldu.

    KİME MESAJ VERDİĞİ ANLAŞILMADI

    Kaplan’ın paylaşımı büyük merak konusu oldu…

    HDP’li Kaplan'ın kime ne mesaj verdiği tam olarak anlaşılmazken, paylaşımının altına takipçileri tarafından onlarca yorum yazıldı.

    Hasip Kaplan: Artık birleşmeliyiz VİDEO

    MESAJ “MİLLET İTTİFAKI”NA MI?

    Bazı takipçileri Kaplan “alkollü” dedi, bazıları ise mesajın Millet İttifakı ortaklarına verildiğini savundu.

    HDP’li Kaplan’ı büyü yapmakla suçlayan da oldu.

    HDP’li Hasip Kaplan’dan ‘birleşme’ mesajı #1


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