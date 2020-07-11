HDP'li Hüda Kaya, Ayasofya sözlerinin arkasında duruyor

HDP'li Hüda Kaya, Ayasofya'nın kilise olmasını istediği konuşmayı Twitter hesabından yeniden paylaştı.

HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, Halk TV canlı yayınına konuk olarak Ayasofya'ya dair tepki çeken açıklamalar yapmıştı.

"AYASOFYA GİBİ İŞGAL ALTINDA OLAN YÜZLERCE KİLİSE VAR"

HDP'li Kaya, “Yok efendim kılıç hakkıymış. Böyle bir hukuk yok. Bunlar tamamen Kur'an’dan sonra peygamberden sonra ortaya konulmuştur. Ayasofya hiçbir şekilde bugün bir iktidarın ya da herhangi bir iktidarın açarız kaparız kafasıyla karar alıp yaptırım uygulayabileceği bir alan değildir. Ayasofya gibi işgal altında olan yüzlerce kilise var. Adına cami demekle olmuyor. Orası hangi inanç erbabınca kurulduysa o inanç erbabının olması gereken bir yerdir. " ifadelerini kullanmıştı.

Bu konuşmanın üzerinden günler geçti ve Ayasofya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ibadete açıldı.

HDP'li Kaya ise sözlerinin arkasında olduğunu göstermek için yaptığı konuşmayı yeniden Twitter hesabından RT etti.

HDP'li Hüda Kaya Ayasofya'nın kilise olmasını istedi VİDEO

