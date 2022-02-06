HDP'li Hüda Kaya'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik çirkin paylaşımı

HDP Milletvekili Hüda Kaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'nın koronavirüs'e yakalanmasının ardından yaptığı "Dilerim geçmiş olmasın" paylaşımını tepkilerden sonra sildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ukrayna'da gerçekleştirdiği önemli temaslardan sonra yurda dönmesinin ardından dün yaptırdığı koronavirüs testi pozitif çıktı.

Koronavirüse yakalanan ve istirahate çekilen Erdoğan, hastalığı hafif belirtilerle geçirirken başta Türk milleti olmak üzere birçok dünya liderinden geçmiş olsun mesajları ve dualar aldı.

Diğer yandan bir kesim de çirkin paylaşımlara imza attı.

"DİLERİM GEÇMİŞ OLMAZ"

Cumhurbaşkanı'na yönelik paylaşımlar için soruşturma başlatılırken HDP Milletvekili Hüda Kaya'nın paylaşımı dikkat çekti.

Kaya, Twitter hesabından Cumhurbaşkanı'nı kastederek "Dilerim geçmiş olmaz." şeklinde bir paylaşım yaptı.

PAYLAŞIMINI SİLDİ

Kaya'nın bu çirkin paylaşımına tepki yağdı. HDP'li vekil tepkilerin ardından paylaşımını sildi.

Tweeti silen Kaya, "Değer verdiğim insanların hatırına twitimi sildim. Hepimiz iyilik ve barış ile kuşanalım." açıklaması yaptı.