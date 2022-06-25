HDP’li Hüda Kaya’nın oğlu gözaltına alındı

HDP Milletvekili Hüda Kaya’nın oğlu Muhammet Cihat Cemre, PKK/KCK Terör Örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyon sonucu Çanakkale’de gözaltına alındı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Şube Müdürlüğüne 20 Haziran Pazartesi günü gelen bir e-postada; “Muhammet Cihat Cemre isimli şahıs Kandil’e PKK’lı teröristlerin yanına gidip geliyor. Orada örgüt yöneticileri ile görüşmeler yapıyor, Kandil’de teröristlerle çektirdiği fotoğrafları emniyet güçlerimizle paylaşmak istiyorum” şeklinde örgütsel doküman ve fotoğraflar yer alınca ekipler harekete geçti.

Teröristlerle fotoğrafları ortaya çıktı

İhbar ile ilgili yapılan çalışmalarda, HDP Milletvekili Hüda Kaya’nın oğlu Muhammet Cihat Cemre’nin PKK/KCK terör örgütü faaliyetleri nedeniyle kırmızı bültenle aranan Cafer K. Kod adlı PKK Merkez Komite Üyesi Abidin Karakoç ve Bozan Tekin kod adlı PKK İran Sekretaryası ile birlikte kırsal alanda silahlı olarak fotoğraflar çektirdiği ortaya çıktı.

Çok sayıda örgütsel döküman bulundu

Yapılan teknik ve fiziki takipleri sonucunda, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstihbarat ve TEM Şube ekiplerince Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde bugün sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyon sonucu HDP Milletvekili Hüda Kaya’nın oğlu Muhammet Cihat Cemre gözaltına alındı.

İHA'nın aktardığına göre operasyon doğrultusunda yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale el konuldu.

Hüda Kaya açıklama yaptı

Öte yandan HDP'li Kaya, oğlunun gözaltına alınışıyla ilgili bir açıklama yaptı.

Kaya, "Üç gündür @TURKPA_TBMM genel kongresi için Meclis heyeti olarak gittiğimiz Kırgızistan’dan dönüşteyiz. Bir süredir Çanakkale Bayramiç’e yerleşip tarım ve toprakla kendine düzen kurmaya çalışan oğlum @cihadebrari bu sabah Terörle Mücadele tarafından evinde gözaltına alındı." dedi.

"Soysuzlara mı eğileceğiz?"

Kaya açıklamasının devamında ise, "Dosyada kısıtlılık olduğundan sebebini biz bilmiyoruz ama yandaş ve troller hızlıca herekete geçmişler çirkin saldırılarla ailemi hedef gösteriyorlar. Nice zulümlere boyun eğmemişiz soysuzlara mı eğileceğiz?" ifadelerini kullandı.