HDP'li Işık'ın eşi şikayetini geri çekti

HDP Muş Milletvekili Mensur Işık'ın eşi Ebru Işık'a şiddet uyguladığı öne sürülmüştü. Şiddete maruz kaldığını söyleyen Ebru Işık, hem hastanede hem de karakolda doğru beyan vermediğini söyledi.

Ankara'da, HDP Muş Milletvekili Mensur Işık'ın, öğretmen eşi Ebru Işık'ı darbettiği öne sürülmüş, Işık'ın, darptan sonra, eşinin hastaneye gitmesine engel olduğu ifade edilmişti.

Olay, dün gece saatlerinde HDP'li Mensur Işık ile Ebru Işık çiftinin Çankaya ilçesindeki evinde meydana geldi.

Mensur Işık ile Ebru Işık arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Mensur Işık, iddiaya göre; Ebru Işık'ı yumruklayarak darbetti.

"DOLAP KAPAĞI ÇARPTI"

Şiddete maruz kaldığı iddia edilen Ebru Işık, hem hastanede hem de karakolda doğru beyan vermediğini söyledi.

Şikayetini geri çeken Işık, "Şiddet görmedim dolap kapağı çarptı" dedi.

NE DEMİŞTİ?

Ebru Işık, gelen polis ekiplerine verdiği ifadesinde, "Eşinin yaşadıkları tartışma sırasında gözüne yumruk atıp, kendisini darp ettiğini, ısrarlarına rağmen de doktora götürmediğini, kimse ile iletişim kurmaması için telefonunu sakladığını ve evden ayrılmasına izin vermediğini" söylemişti.

Ebru Işık, eşinin kendisini sabaha kadar zorla evde tuttuğunu, sabah ağrısının artması üzerine doktora götürmeyi kabul ettiğini ve doktordan yardım istediğini belirterek, şikayetçi olmuştu.

Bunun üzerine HDP'li Mensur Işık'a uzaklaştırma tedbiri uygulandığı belirtildi.