HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül, Meclis'teki bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşmada, "Alevilerden alınan vergiler camilere harcandı, Kürt halkından alınanlar ise Türkçe eğitime harcandı." dedi.

TBMM Genel Kurulu’nda görüşmeleri süren Milli Eğitim Bakanlığı bütçesine ilişkin HDP Milletvekilleri söz aldı.

İlk olarak söz alan HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül, kürsüye çıkarak konuşmasına başladı.

HDP'Lİ VEKİL, ZORUNLU DİN DERSİNİN KALDIRILMASINI İSTEDİ

Bülbül, kürsüden Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk' dönerek, Alevilerin ve Kürtlerin Türkiye'de eşit haklara sahip olmadığını iddia etti.

Kürtlerin anadilde eğitim istediğini öne süren HDP'li vekil, Alevi toplumunun ise zorunlu din dersinin kaldırılmasını istediğini belirtti.

Kürt ve Alevi vatandaşlarla ilgili açıklamalarına devam eden Kemal Bülbül, Alevilerden alınan vergilerle cami yapıldığını, Kürtlerden alınan vergilerin ise Türkçe eğitime harcandığını savundu.

HDP'li Kemal Bülbül: Kürt halkından alınan vergiler Türkçe eğitime harcanıyor VİDEO

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"ALEVİLERDEN ALINAN VERGİLER CAMİLERE, KÜRTLERDEN ALINANLAR İSE TÜRKÇE EĞİTİME HARCANMIŞ"

HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül'ün açıklaması şu şekilde:

“Evet 1876’dan bu yana Türkiye Anayasa’yla yönetiliyor. 1876’dan bu yana tüm bütçelerde Alevi toplumundan alınan vergiler camilere, Kürt halkından alınan vergiler Türkçe eğitime harcanmış. Romanlar, Domlar, Çerkezler, Araplar görmezden gelinmiş”