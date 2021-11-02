Euro
11.1124
0.34%
Dolar
9.5796
0.45%
Altın
551.96
0.39%
Borsa
1.534
-0.14%
Bitcoin
607.893
3.62%
BTXN Coin
25.65
-5.42%
16ºC
İstanbul
Hafif yağmur 16 C

    HDP'li Kemal Bülbül'ün danışmanına gözaltı

    HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül'ün danışmanı, terör örgütü üyesi olduğu gerekçesiyle Adıyaman'da gözaltına alındı.
    • İHA
    • 02.11.2021 - 17:03
    • Güncelleme : 02.11.2021 - 17:52
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    HDP'li Kemal Bülbül'ün danışmanına gözaltı

    Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, terör örgütüne yardım ve yataklık yapan, finans sağlayan milis yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 1 kişi daha gözaltına alındı.

    HDP'Lİ VEKİL KEMAL BÜLBÜL'ÜN DANIŞMANI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

    Daha önceden gözaltına alınan şüphelinin, ifadelerinde PKK/KCK silahlı terör örgütü mensuplarına erzak ve yaşam malzemesi yardımı yaptığı tespit edilen milis ve işbirlikçiler hakkında verdiği bilgiler doğrultusunda HDP Milletvekili Kemal Bülbül’ün danışmanı Mustafa Y. gözaltına alındı.

    ÇOK SAYIDA DİJİTAL MATERYALE EL KONDU

    Şahsın evinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyale el konuldu.

    Şahıs, sağlık kontrolünün ardından Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesinde sorgulanıyor.

    HDP li Kemal Bülbül ün danışmanına gözaltı #1

    HDP li Kemal Bülbül ün danışmanına gözaltı #2

    HDP li Kemal Bülbül ün danışmanına gözaltı #3

    HDP li Kemal Bülbül ün danışmanına gözaltı #4

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir