HDP'li Leyla Güven'e 5 yıl hapis cezası

Hakkari'de eski HDP Milletvekili Leyla Güven, "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 5 yıl hapisle cezalandırıldı.

HDP'li Leyla Güven'in Hakkari'de 13 Şubat 2019'da katıldığı bir programda yaptığı konuşmada, terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı iddiasıyla yargılandığı davanın karar duruşması görüldü.

3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılan sanık Güven beraatini talep etti.

5 YIL HAPİS CEZASI ALDI

Sanık avukatının savunmasını dinleyen mahkeme heyeti, Güven'in "terör örgütü propagandasını yapmak" suçundan 5 yıl hapsine karar verdi.

"GERİLLAYA KATILIMLAR OLACAK, ÇATIŞMALAR OLACAK"

Öte yandan Leyla Güven'in tutuklanma nedeni olan açıklaması şöyle:

"Çünkü savaşın sebebi HDP değildir. Savaşı çıkaran HDP değil. Savaşı çıkaran zihniyet Kürt sorununu çözümsüz bırakan zihniyettir. Kürt sorunu devam ettiği müddetçe gerillaya da katılımlar olacak çatışmalar da olacak, savaşlar da olacak."

HDP'li Leyla Güven'den savaş tehdidi



HDP'li Leyla Güven'den savaş tehdidi