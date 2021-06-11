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HDP'li Leyla Güven'in 22 yıl 3 ay hapis cezasına istinaftan onama

HDP'li Leyla Güven'in 22 yıl 3 ay hapis cezasına istinaftan onama

Milletvekilliği düşürülen ve tutuklu olan HDP'li Leyla Güven, 'terör örgütü üyeliği' ve 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından tutuklandı.