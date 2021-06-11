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    HDP'li Leyla Güven'in 22 yıl 3 ay hapis cezasına istinaftan onama

    Milletvekilliği düşürülen ve tutuklu olan HDP'li Leyla Güven, 'terör örgütü üyeliği' ve 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından tutuklandı.
    • DHA
    • 11.06.2021 - 17:40
    • Güncelleme : 11.06.2021 - 17:42
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    HDP'li Leyla Güven'in 22 yıl 3 ay hapis cezasına istinaftan onama

    4 Haziran 2020 yılında milletvekilliği düşürülen eski HDP Hakkari Milletvekili ve Demokratik Toplum Kongresi Eş Başkanı Leyla Güven, 22 Aralık 2019 yılında Diyarbakır 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'terör örgütü üyeliği' ve 'terör örgütü propagandası yapmak' suçları nedeniyle yargılandı.

    CEZASI ONANDI

    Tutuklanan Leyla Güven, toplam 22 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

    Leyla Güven'in avukatları, yerel mahkemenin kararının bozulması ve yargılama sürecinin devam etmesi nedeniyle tutukluluk halinin sonlandırılması istemiyle Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi'ne başvurdu.

    Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 2'nci Ceza Dairesi, Güven'in kaçma şüphesi olduğuna, adli kontrol tedbirinin yetersiz kalacağına, üzerine atılı suçlar bakımından tutuklama tedbirinin orantılı olduğuna karar vererek, başvuruyu esastan reddetti.

    İstinaf mahkemesi, Leyla Güven'in 22 yıl 3 ay hapis cezasını onadı.

    HDP li Leyla Güven in 22 yıl 3 ay hapis cezasına istinaftan onama #1

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