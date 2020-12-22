Diyarbakır'da yargılandığı davada 22 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan eski milletvekili Leyla Güven, HDP Diyarbakır milletvekili Semra Güzel'in evinde yakalandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hakkındaki kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle 4 Haziran günü milletvekilliği düşürülen HDP Hakkari eski milletvekili ve Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı Leyla Güven, yargılandığı Diyarbakır 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'terör örgütü üyeliği' ve 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından toplam 22 yıl 3 ay hapis cezasına çarpıtıldı.

Leyla Güven hakkında tutuklanmaya yönelik yakalama kararının verilmesinin ardından Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

HDP'Lİ VEKİLİN EVİNDEN ALINDI

Ekipler, yaptıkları arama çalışmalarında Güven'in, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in evinde olduğunu saptadı.

Güzel'in belirlenen adresine düzenlenen operasyonda Leyla Güven, yakalanarak gözaltına alındı.

"KAÇMAK İSTESEYDİM BİN KERE KAÇARDIM"

Gözaltına alınan Güven, "Kaçmak isteseydim bin kere kaçardım ve sizin ruhunuz duymazdı. Hiçbir yere gitmiyorum. Bu ülkede siyaset yapmaya devam edeceğim." diyerek polislere tepki gösterdi.

Emniyete götürülen Güven, tutuklama kararının yüzüne okunmasının ardından cezaevine gönderilecek.

HDP'li Leyla Güven'in gözaltına alınma görüntüleri VİDEO







