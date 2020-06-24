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- HDP'li Mehmet Zırığ'ın cezası belli oldu
HDP'li Mehmet Zırığ'ın cezası belli oldu
Terör soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılan HDP'li Cizre Belediye Başkanı Mehmet Zırığ'a PKK/KCK'ya yönelik davada "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
- Haber Merkezi
- 24.06.2020 - 15:41
Terör soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılan HDP'li Cizre Belediye Başkanı Mehmet Zırığ'a PKK/KCK'ya yönelik davada "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
Ayrıntılar gelecek...