HDP'li Mensur Işık'ın darbettiği eşinin karakol ifadesi

HDP'li Mensur Işık'ın eşi Ebru Işık, karakolda verdiği ifadede başından geçenleri tüm ayrıntılarıyla anlattı.

HDP Muş Milletvekili Mensur Işık, lisede öğretmenlik yapan eşi Ebru Işık'a feci şekilde şiddet uyguladı.

Yaşananların polis kayıtlarına geçmesi üzerine mahkeme HDP'li Mensur Işık hakkında 6 ay uzaklaştırma kararı aldı.

Olayın basına yansımasının ardından baskıya maruz kalan Ebru Işık, ifadesini değiştirerek dolap kapağına çarptığını söyledi.

Bu sözlerin ardından Ebru Işık'ın karakolda verdiği ifade ortaya çıktı.

"5 AY ÖNCE BAŞKA BİR KADINLA İLİŞKİSİ OLDUĞUNU ÖĞRENDİM"

"Mensur Işık ile 17 yıldır evliyim, bu evlilikten 2 çocuğumuz var. Şu an kendisi HDP Muş milletvekilidir. Evlilik süresince zaman zaman kendisinin bana karşı tehdit ve hakaretleri oluyordu. Yaklaşık 5 ay önce başka bir kadınla ilişkisi olduğunu öğrendim. Eşimle 20 gündür ayrı odalarda kalıyoruz.

"O.... ÇOCUĞU, SEN BU EVDE KALAMAZSIN"

15 Temmuz gece saat 03.00 sıralarında konuşmak için onun odasına gittim. Kendisine ‘Boşanma davası açtın mı? Ben bu şekilde evlilik sürdüremem’ dedim. O da bana ‘O... çocuğu, çık git odadan, seninle uğraşamam. Bu ev benim, kirasını ben ödüyorum. Sen bu evde kalamazsın’ dedi. Ben de odasından ayrıldım. Odama geçtim, eşyalarımı hazırlamaya başladım. Ardından odama geldi. Ben eşyalarımı hazırlarken ‘Ben gitmiyorum, sen git bu evden’ dedim.

SOL GÖZÜME YUMRUK ATTI,

Üzerime geldi, kendimi korumak için elimi kendisine doğru uzattım. Bunun üzerine sol gözüme yumruk attı. O an gözümü hissedemedim. Bana ‘Sen beni sinirlendirdin, bu olayın sebebi sensin’ tarzında ithamlarda bulundu. Gözümün halini görünce kendisi de korktu.

HASTANEYE GİTMEME İZİN VERMEDİ

Hastaneye gitmek istedim. Evden çıkmama izin vermedi. Evin kapısını kilitledi. Sürekli psikolojik baskı yaptı. 155’i aramamı engellemek için telefonumu sakladı, bana vermedi. Hastaneye gitmek için ısrarım artınca, ‘Tamam, ben seni hastaneye götüreceğim’ dedi. Saat 14.00’e kadar evde kaldım.

SANA VURMADIĞIMI KAZA OLDUĞUNU SÖYLE

Ağrılarım artınca beni 25 km uzaklıkta Etimesgut’ta özel bir hastaneye götürdü. Sürekli, ‘Doktora sana vurmadığımı, kaza olduğunu söyle’ diyerek ısrarcı oldu.Yol boyu böyle söyledi. Bu olayın adli vaka olmaması için uğraştı. Doktora yaşadığım durumu anlattım. Bunun üzerine hastane 155’e bilgi vererek, polis çağırdı. Ekiple birlikte büro amirliğine gittim. Uzaklaştırma talebim vardır, önleyici tedbir kararı istiyorum. Beni darp eden, bana tehdit ve hakaretlerde bulunan Mensur Işık’tan davacı ve şikâyetçiyim.”

KADINA ŞİDDET ÖNERGESİ

Öte yandan, HDP'li Mensur Işık'ın geçtiğimiz aylarda kadın cinayetlerinin araştırılması için önerge verdiği de ortaya çıktı.