HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, TBMM Genel Kurul çalışmalarında yaptığı konuşmada evlat nöbetini sürdüren Diyarbakır annelerine değindi.

TBMM Genel Kurulu'nda, HDP'nin kadına yönelik şiddetin önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınması amacıyla genel görüşme açılmasına dair grup önerisi görüşüldü.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, görüşmede teşkilatlarında kadın sayısını artırdıklarını söyleyerek barış mücadelesi verdiklerini iddia etti.

Meral Danış Beştaş daha sonra ise HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturan ailelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

"ÇOCUKLARI DÖNSÜN DİYE MÜCADELE VERİYORUZ"

Oturma eylemine katılan annelere destek olduklarını öne süren Meral Danış Beştaş, “Biz kadın hakları konusunda konuşacak sözü olmayıp hep aynı hikayeyi anlatanlara sadece gülümsüyoruz. Diyarbakır annelerini söylüyordunuz. Diyarbakır anneleri önce bizim annelerimizdir. Bunu ben onlarla konuştum. O çocukların geri dönmesi için mücadele eden biziz. ” ifadelerini kullandı.

HDP'li Meral Danış Beştaş: Çocuklar dönsün diye mücadele veriyoruz VİDEO