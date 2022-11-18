HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Diyarbakır'da kaçak elektrik kullanan bir mahalleyi savundu. Beştaş, kaçak kullanım yapılamamasını 'zulüm' olarak nitelendirdi.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yaygın olarak devam eden kaçak elektrik kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda ekipler, kaçak kullanımın yayın olduğu Diyarbakır'daki bir mahallede sayaçları direklere takmak istedi.

Kaçak elektrik kullanan mahalleli ise bu duruma tepki gösterdi.

Kaçak kullanımı savunmaya kalktı

Yaşananların ardından HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, konuyu Meclis gündemine taşıdı.

Konuşmasında kaçak elektrik kullanmamayı 'zulüm' olarak nitelendiren Beştaş'ın, "Vatandaş devlete neden güvensin?" ifadeleri dikkat çekti.

Yine Beştaş'ın konuşmasında, Diyarbakır'dan "Kürdistan" diye bahsetmesi de dikkalterden kaçmadı.

HDP'li Meral Danış Beştaş, kaçak elektrik kullanan mahalleliyi savundu

"İzmir’de Yozgat’ta ya da Kayseri’de elektrik sayaçları direklere asılmıyor"

HDP'li Beştaş'ın ifadeleri şu şekilde:

"30 ev 4 gündür elektriksiz. Niye diyeceksiniz, evin içinden elektrik saatlerini yüksek direklere asıyorlar ve diyorlar ki biz size güvenmiyoruz saatler içerideyken. Ama yüksek direklere asıcaz siz bize güvenin. Vatandaş niye devlete güvensin? Onlar bu kadar zulmederken ve bu mahallenin etrafı kolluk gücüyle çevrilmiş durumda. Açıkçası öğrenciler mum ışığında çalışıyor. 4 tane diyaliz hastası var tespit edilen diyalize giremiyor. Açıkçası bu konuda söylemek istediğim çok şey var. Bugün İzmir’de Yozgat’ta ya da Kayseri’de elektrik sayaçları direklere asılmıyor. Ama sorun Kürt bölgesi olunca ayrımcılık hayatının her alanında. Bir an önce elektrikleri verin."