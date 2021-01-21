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    HDP'li milletvekili evlat nöbetindeki ailelere zafer işareti yaptı

    Diyarbakır HDP İl Binası önünde eylem yapan ailelere, HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu'nun zafer işareti yapması gerginliğe neden oldu.
    • DHA
    • 21.01.2021 - 11:42
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    HDP'li milletvekili evlat nöbetindeki ailelere zafer işareti yaptı

     

    Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 192 ailenin, HDP il binası önündeki eylemi 507'nci günde de sürüyor.

    Bugün HDP Diyarbakır İl Başkanlığı'nda düzenlenen programa katılan HDP'li Diyarbakır milletvekilleri Semra Güzel, Garo Paylan, Batman Milletvekili Necdet İpekyüz ve İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu, parti binasında çıkarken, evlat nöbetindeki aileler seslerini duyurmak istedi.

    ZAFER İŞARETİ YAPTI

    Ailelerin "Evladımız nerede?" sorusuna yanıt vermeyen HDP'li milletvekillerinden Erol Katırcıoğlu'nun, zafer işareti yapmasıyla gergin anlar yaşandı.

    HDP li milletvekili evlat nöbetindeki ailelere zafer işareti yaptı #1

    ANNELERDEN BİRİ FENALAŞTI

    Polis ekiplerinin yoğun güvenlik önlemleri aldığı gerginlik sırasında, HDP'li milletvekilleri makam açarlarına binerek bölgeden ayrılırken, durama tepki gösteren 16 yaşındayken kaçırılan oğlu Yusuf için evlat nöbetini sürdüren Celil Bagdaş fenalaştı.

    Begdaş'a sağlık görevlilerince müdahale edildi.

    HDP li milletvekili evlat nöbetindeki ailelere zafer işareti yaptı #2

    HDP li milletvekili evlat nöbetindeki ailelere zafer işareti yaptı #3

    HDP li milletvekili evlat nöbetindeki ailelere zafer işareti yaptı #4

    HDP li milletvekili evlat nöbetindeki ailelere zafer işareti yaptı #5

    HDP li milletvekili evlat nöbetindeki ailelere zafer işareti yaptı #6

    HDP li milletvekili evlat nöbetindeki ailelere zafer işareti yaptı #7

    HDP li milletvekili evlat nöbetindeki ailelere zafer işareti yaptı #8

    HDP li milletvekili evlat nöbetindeki ailelere zafer işareti yaptı #9

    HDP li milletvekili evlat nöbetindeki ailelere zafer işareti yaptı #10

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