HDP'li milletvekillerine sosyal medya paylaşımları nedeniyle soruşturma açıldı

HDP milletvekilleri Hüda Kaya ve Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında, provokatif sosyal medya paylaşımları nedeniyle soruşturma başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Gara paylaşımları nedeniyle HDP milletvekilleri Hüda Kaya ve Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Açıklamada, "Tespiti yapılan paylaşımlarla ilgili olarak; 27'nci dönem Milletvekilleri Hüda Kaya ve Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında ayrıca soruşturma başlatılmıştır" denildi.

HÜDA KAYA'NIN PAYLAŞIMI

HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, sosyal medya hesabından Gara’da 13 Türkiye vatandaşının hayatını kaybetmesinin ardından şu mesajı paylaşmıştı:

"Hakikatler bu kadar mı çarpıtılır? Bu esir askerlerimizin aileleri defalarca bizleri ziyarete geldiler, partilerle görüştüler. Biz barış dedikçe saldırdılar. Esir kapmını TR bombaladı ve öldükleri anlaşılınca durdular. Savaş tezkerelerine evet diyenler şimdi ağıt yakıyor"

HDP’li Kaya, daha sonra kendisine gelen tepkilere yönelik olarak şu ifadeleri kullanmıştı:

"Hakikat küfürle, linçle, iftirayla, tehditle yok edilemez. Bir çift sözüm var, biri Saray tetikçilerine, biri de muhalefete. Ey tetikçi troller ve saray sözcüleri! Sizi ne dediklerinizden değil ne yediklerinizden tanıyorum ve anlıyorum. Ey muhalefet! AKP-MHP iktidarı size minnettardır! Gün gibi ortada olan yalana, askerlerimizin kanı üzerinden örülmeye çalışılan kirli-kanlı kampanyaya, tezgaha çanak tutuyorsunuz. 'Kral çıplak' demek yerine kraldan çok kralcılık yapıyorsunuz."

HDP'Lİ KAYA, PARTİSİ VE TERÖR ÖRGÜTÜ DIŞINDA HERKESİ ELEŞTİRMEYE KALKTI



"Alıkonulan asker, polis ve MİT mensupları istenseydi sağ salim evlerine dönebilirlerdi. Bu daha önce başarıldı. Ama çökmek üzere olan saltanatlarına her zamanki gibi kan, terör, şehit, yalan gerekiyordu. Yine söylüyorum; Roboski'de yaşanan ne ise Gare'de yaşanan da odur. Bu askerlerimizin aileleri defalarca meclis yollarını aşındırdılar. Ben ve arkadaşlarım dışında hepiniz kapınızı kapattınız! İktidar bu feryada senelerdir sessiz kaldı, yetmedi seslerini kısmaya çalıştı."

"Bu ailelere kapılarını kapatanlar şimdi bu ailelerin evlatlarının kanları üzerinden rant ve çıkar elde etme yolunu tercih ettiler ve bunun için çalıştılar ve yarışıyorlar. Yazıklar olsun! Hakikat her zaman tek ölçüm oldu ve olacak. Bu kayıplarla ilgili en yakın zamanda gerçeklerin açığa çıkması için verilecek önergeler ve tekliflere yine el birliğiyle 'hayır' diyecek olanlar da AKP-MHP vekilleridir. Bedeli ne olursa olsun gerçekler engellenemeyecek!"



GERGERLİOĞLU'NUN PAYLAŞIMI

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu da “PKK elindeki esir askerlerin yakınları 2,5 sene önce bana başvurmuştu. Sağ salim dönüşleri için yardım istemişlerdi. Bir barış ortamı olsa belki o insanlar hayatta olurdu. Barış, hayat için her şeyi yapardım ama devlet yetkilileri böyle bir şeyi hiç düşünmedi, adım atmadı” demişti.