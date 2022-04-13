HDP'li Musa Piroğlu'na 'kamu görevlisine hakaretten' işlem yapılacak

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Türk polisine hakaret eden HDP'li Musa Piroğlu hakkında "Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” suçundan resen işlem başlatılacağını bildirdi.

Dün İstanbul'un Kadıköy ilçesinde polisle HDP'li milletvekilleri arasında tartışma yaşandı.

Yaşanan tartışma arbedeye dönüşürken HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu, Türk polisine hakaret etti.

Piroğlu polise, 'Şerefsiz' dedi.

Polisin de daha sonra HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu'na "Bana 'şerefsiz' diyemezsiniz, ben Türk devletinin polisiyim." dediği anlar kameraya yansıdı.

Emniyet Müdürlüğü açıklama yaptı

Bugün İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Kadıköy Kaymakamlığının yasaklama kararına rağmen Kadıköy Halitağa Caddesi'nde dün yapılmak istenen basın açıklaması sırasında, HDP İlçe Başkanlığı önünde toplanan ve aralarında 3 HDP milletvekili ile il eş başkanlarının da olduğu 45 kişilik grubun yapılan uyarılara rağmen görevlilere mukavemet gösterdiği aktarıldı.

HDP'li vekil Türk polisine hakaret etti

"Piroğlu görevlilere hakaret ederek zorluk çıkarttı"

Bunun üzerine gruba orantılı ölçüde müdahale edildiğine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Müdahale sırasında grup içerisinde bulunan HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu görevlilere hakaret ederek zorluk çıkarmış, müdahale sonucunda grup içerisinden 4 şahıs yakalanmıştır. Yapılan müdahale sırasında, grupta bulunan HDP ilçe başkanından ele geçirilen ses yükseltme ve yayma cihazını geri almak amacıyla, tekerlekli sandalyesinden hamle yaptığı görülen HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu'nun bu esnada dengesini kaybederek düştüğü görülmüştür."





Hakkında işlem başlatılacak

Açıklamada, konuyla ilgili yakalanan 4 şüpheli hakkında "2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na Muhalefet" suçundan adli işlem yapıldığı, HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu hakkında ise "Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” suçundan resen işlem başlatılacağı bilgisi verildi.

HDP'li vekil Türk polisine hakaret etti

