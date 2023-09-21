HDP’li Nesimi Aday'dan Ayasofya'nın camiye çevrilmesine ilişkin hadsiz sözler Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasının üzerinden yıllar geçerken HDP'nin hazımsızlığı ise geçmedi. HDP'li Nesimi Aday, Ayasofya'nın ibadete açılmasını hedef alarak, "Bin yıllık kiliseyi camiye çevirince başınız göğe mi erdi?" şeklinde skandal ifadeler kullandı.

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ensonhaber.com

Ayasofya, İstanbul'un önemli tarihi yapılarından birisi...

Yıllarca müze statüsündeki yapı 86 yıl sonra 24 Temmuz 2020'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla ibadethane statüsüne geçirildi.

Türk halkının yaklaşık bir asırlık hasretini sona erdiren bu karardan sonra hemen her gün Ayasofya ziyaretçi akınına uğruyor, her vakit ezan sesleri yükseliyor...

Ayasofya kimi çevreleri rahatsız etti

Türkiye'de geniş çevrelerce memnuniyetle karşılanan bu adım, bazı çevreleri ise rahatsız etti.

Terör örgütünün PKK'nın siyasi uzantısı HDP Ayasofya'nın camiye çevrilmesinden rahatsız oldu.

HDP'li isim skandal sözler kullandı

HDP PM üyesi Nesimi Aday, PKK'ya yakınlığıyla bilinen kanalda yaptığı açıklamada Ayasofya’nın camiye çevrilmesi hakkında skandal sözler sarf etti.

"Bin yıllık kiliseyi camiye çevirince başınız göğe mi erdi"

Aday, katıldığı canlı yayında "Ayasofya'yı camiye çevirdiniz de ne oldu? Bin yıllık kiliseyi camiye çevirince başınız göğe mi erdi?" ifadelerini kullandı.

Hazımsızlığını ortaya koydu

HDP'li Aday yaptığı açıklamalarla Ayasofya hazımsızlığını bir kez daha ortaya koymuş oldu.