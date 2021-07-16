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    HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu 4 ay sonra yeniden milletvekili

    HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu 4 ay sonra yeniden milletvekili

    HDP'li Gergerlioğlu, Anayasa Mahkemesinin "hak ihlali" kararına ilişkin Başkanlık Tezkeresinin TBMM Genel Kurulunda okunmasının ardından, yeniden milletvekilliği vasfını kazandı.
    • AA
    • 16.07.2021 - 15:25
    • Güncelleme : 16.07.2021 - 15:51
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    HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, 4 aylık aranın ardından yeniden milletvekiliği görevine döndü.

    Anayasa Mahkemesi'nin 1 Temmuz'da Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun başvurusu üzerine oy birliği ile aldığı “hak ihlali” kararına uyan yerel mahkeme, kararını Meclis Başkanlığı'na gönderdi.

    4 AY ARADAN SONRA YENİDEN MECLİS'TE

    Kararın Meclis Genel Kurulu'nda okunmasıyla birlikte Gergerlioğlu, 4 aylık aranın ardından yeniden milletvekili görevine dönmüş oldu.

    HDP li Ömer Faruk Gergerlioğlu 4 ay sonra yeniden milletvekili #1

    NE OLMUŞTU?

    Gergerlioğlu, 24 Haziran 2018 seçimlerinde HDP'nin Kocaeli Milletvekili olarak Meclis'e girmişti.

    Ömer Faruk Gergerlioğlu, bir haberi sosyal medyada paylaşması nedeniyle “Terör propagandası yapmak” suçlamasıyla hakkında dava açılmış ve 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

    Bu cezanın kesinleşmesi ve hükmün 17 Mart 2021 tarihinde Genel Kurul'da okunmasıyla birlikte milletvekilliği düşmüştü. Karara itiraz eden Gergerlioğlu, Meclis'te gözaltına alınmış ve 2 Nisan tarihinde de tutuklanarak cezaevine konmuştu.

    Bunun üzerine Gergerlioğlu, Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulundu ve Yüksek Mahkeme’nin ‘hak ihlali’ kararı sonrası 6 Temmuz tarihinde tahliye edildi. Kararın Genel Kurul'da okunmasıyla birlikte de milletvekilliği görevine dönmüş oldu.

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