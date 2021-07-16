HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu 4 ay sonra yeniden milletvekili

HDP'li Gergerlioğlu, Anayasa Mahkemesinin "hak ihlali" kararına ilişkin Başkanlık Tezkeresinin TBMM Genel Kurulunda okunmasının ardından, yeniden milletvekilliği vasfını kazandı.

HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, 4 aylık aranın ardından yeniden milletvekiliği görevine döndü.

Anayasa Mahkemesi'nin 1 Temmuz'da Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun başvurusu üzerine oy birliği ile aldığı “hak ihlali” kararına uyan yerel mahkeme, kararını Meclis Başkanlığı'na gönderdi.

4 AY ARADAN SONRA YENİDEN MECLİS'TE

Kararın Meclis Genel Kurulu'nda okunmasıyla birlikte Gergerlioğlu, 4 aylık aranın ardından yeniden milletvekili görevine dönmüş oldu.

NE OLMUŞTU?

Gergerlioğlu, 24 Haziran 2018 seçimlerinde HDP'nin Kocaeli Milletvekili olarak Meclis'e girmişti.

Ömer Faruk Gergerlioğlu, bir haberi sosyal medyada paylaşması nedeniyle “Terör propagandası yapmak” suçlamasıyla hakkında dava açılmış ve 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Bu cezanın kesinleşmesi ve hükmün 17 Mart 2021 tarihinde Genel Kurul'da okunmasıyla birlikte milletvekilliği düşmüştü. Karara itiraz eden Gergerlioğlu, Meclis'te gözaltına alınmış ve 2 Nisan tarihinde de tutuklanarak cezaevine konmuştu.

Bunun üzerine Gergerlioğlu, Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulundu ve Yüksek Mahkeme’nin ‘hak ihlali’ kararı sonrası 6 Temmuz tarihinde tahliye edildi. Kararın Genel Kurul'da okunmasıyla birlikte de milletvekilliği görevine dönmüş oldu.