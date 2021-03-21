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    HDP'li Ömer Gergerlioğlu gözaltına alındı

    TBMM'deki odasında kalan HDP'li Ömer Gergerlioğlu gözaltına alındı.
    • Haber Merkezi
    • 21.03.2021 - 08:23
    • Güncelleme : 21.03.2021 - 08:27
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    HDP'li Ömer Gergerlioğlu gözaltına alındı

    Milletvekilliği düşürüldükten sonra TBMM'deki odasında kalan HDP'li Ömer Gergerlioğlu, polis tarafından gözaltına alındı.

    2 YIL HAPİS CEZASI ALDI, VEKİLLİĞİ DÜŞÜRÜLDÜ

    'Terör propagandası yapmak' suçundan 2 yıl hapis cezası alan HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında kesinleşen mahkeme kararı, TBMM Genel Kurulu'nda okundu.

    MECLİS'TEN BİR TÜRLÜ ÇIKMADI

    Kararın okunmasıyla milletvekilliği düşen Gergerlioğlu, Genel Kurulu terk etmedi. Önceki akşam 20.00 sıralarında diğer HDP milletvekilleriyle birlikte Genel Kurulu'ndan çıkan Gergerlioğlu, HDP grup odasına geçti.

    Geceyi burada geçiren Gergerlioğlu, dün de Meclis'ten ayrılmadı.

    HDP li Ömer Gergerlioğlu gözaltına alındı #1

    HDP li Ömer Gergerlioğlu gözaltına alındı #2

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