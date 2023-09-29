HDP'li Ömer Öcalan hakkında resen soruşturma açıldı Katıldığı bir programda Abdullah Öcalan’ın serbest bırakılaması için mücadele ettiklerini söyleyerek "Kürdistan özgür olana dek devam edeceğiz" diyen HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan hakkında soruşturma başlatıldı.

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PKK terör örgütünün Meclis'teki uzantısı HDP, yeni dönemde de provokasyonlarına devam ediyor.

Her fırsatta güvenlik güçlerini tahrik eden HDP'liler bir kez daha ortaya çıktı.

Terör elebaşı Abdullah Öcalan'ın Meclisteki yeğeni Ömer Öcalan, katıldığı bir programda skandallar ifadeler kullandı.

Meclis'teki Öcalan terör seviciliğine soyundu

Sosyal medya hesabından bebek katilinin sık sık fotoğraflarını paylaşarak propaganda yapan yeğen Öcalan, bu kez de burada sözleriyle terör propagandası yaptı.

Övgüler dizdi

Bebek katili Öcalan'ın yeğeni terörist başına adeta övgüler dizdi.

"Mücadelemiz Öcalan özgür olana dek devam edecek"

Öcalan, "Mücadelemiz sayın Öcalan ve Kürdistan özgür olana dek devam edecek." dedi.

Başsavcılık harekete geçti

Skandal ifadelerin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

Soruşturma başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan hakkında, Terörle Mücadele Kanunu kapsamında suç unsuru içeren açıklamaları nedeniyle resen soruşturma başlattı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, 28. Dönem Milletvekili Ömer Öcalan'ın bugün katıldığı programda, "terör örgütü elebaşının serbest bırakılmasına" yönelik açıklamalarda bulunduğu ve bu sözlerin muhtelif haber sitelerinde yayınladığının tespit edildiği kaydedildi.

Konuşmasının suç unsuru barındırdığı tespit edildi

Açıklamada, söz konusu açıklamaların 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında suç unsuru içerdiğinin değerlendirildiği belirtilerek Öcalan hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatıldığı bildirildi.