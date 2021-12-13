HDP’li Ömer Öcalan: İstanbul bizim için Kürdistan’dır

HDP’li Ömer Öcalan: İstanbul bizim için Kürdistan’dır

HDP İstanbul İl Örgütü 4’üncü Olağan Kongresi'nde konuşan HDP’li vekil Ömer Öcalan, en fazla Kürt nüfusuna sahip kentin İstanbul olduğunu savunarak “İstanbul, bizim için Kürdistan’dır” dedi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul İl Örgütü, “Şimdi HDP zamanı” sloganıyla 4’üncü Olağan Kongresi'ni düzenledi.

Küçükçekmece’de bulunan Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi’nde toplanan kişiler, terör örgütü PKK'nın marşını okuyarak, sloganlar attı.

HDP’Lİ MİLLETVEKİLİNDEN TEPKİ ÇEKEN AÇIKLAMA

Terörtistbaşı Abdullah Öcalan'a methiyeler dizen kişiler, bir müddet sonra Öcalan'ın lehine 'Biji Serok Apo' diye bağırmaya başladı.

Sosyal medyada yayılan bu görüntüler kısa sürede çok sayıda tepki alırken, o kongrede Abdullah Öcalan’ın yeğeni HDP Urfa Milletvekili Ömer Öcalan’ın yaptığı açıklama dikkat çekti.

“İSTANBUL DA BİZİM İÇİN KÜRDİSTAN’DIR”

“Bu kentte yürütülecek çalışmalarda daha fazla Kürt ve Kürdistani havası olacak.” diyen Öcalan, şöyle devam etti:

“Her zaman söylüyoruz; Kürdistanilerin yaşadığı en büyük kent İstanbul’dur. İstanbul da bizim için Kürdistan’dır.”

HDP'nin İstanbul Kongresi'nde terör örgütü PKK'nın marşı okundu