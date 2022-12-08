2023 bütçe görüşmelerinde Kürtçenin resmi dil olup okullarda öğretileceğini belirten Ömer Öcalan'a MHP'den Levent Bülbül, bunu zorla yapanların sarı torbalara girdiğini hatırlattı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütçe maratonu devam ediyor...

Bugün Genel Kurul'da Kültür Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığı'nın bütçe görüşmeleri gerçekleştiriliyor.



Her yıl olduğu gibi bu yıl da Genel Kurul, bütçe teklifi görüşmelerinin başlaması ile gergin bir havaya büründü.

Gergin bir havada başlayan görüşmeler dördüncü günde aynı şekilde sürüyor.

Ömer Öcalan provakatif cümleler kurdu

HDP grubu adına söz alan Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan'dan TBMM kürsüsünde provakatif sözler geldi.

"Kürtçe bu ülkenin resmi dili olacak"

"Hem Kürtçe dilinin resmî bir dil olması için hem de ana dilde eğitim dili olması için büyük bir mücadeleyi yürütüyoruz." diyen Ömer Öcalan, "Bu cumhuriyetin yüz yıllık tarihinde bir asimilasyon tarihî olduğunu unutmayalım. Cumhuriyetin 2’nci yüzyılına giriliyor. Biz, bu 2’nci yüzyılda ret ve inkar kabul edilmeyecek. Biz bu dil konusunda ısrarcıyız, geri adım atmayacağız." cümlelerini kurdu.

HDP'li Ömer Öcalan: Kürtçe bu ülkenin resmi dili olacak

"Türkçe söyle de anlayalım"

Daha sonra Kürtçe bir şiir okuyan Ömer Öcalan'a AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, "Türkçe söyle de anlayalım." diyerek tepki gösterdi.

"Zorla alışacaksınız"

Tepkilerin ardından provakasyonuna devam eden Ömer Öcalan, "İki kelime Kürtçeye tahammülünüz yok. Zihniyet bu, anlayış bu olduğu için zorla alışacaksınız." ifadelerini kullandı.





İyi Parti ve MHP'den tepki geldi

Daha sonra İyi Parti ve MHP grubundan HDP'li Ömer Öcalan'a yönelik tepkiler yükseldi.

Konuşma sonrası söz isteyen MHP Grup Başkanvekili Levent Bülbül'den sert tepki geldi.

"Zorla yaptırmak isteyenlerin sonu sarı torba"

Levent Bülbül, "Bu memleketin milli mücadele dönemi hikaye dense de en çarpıcı gerçekleridir. Türkçe bilmeyen analarımızın ay yıldıza sarılarak, kahramanca mücadele ederek kazandık bu milli mücadeleyi. O hatibin Türkiye’de alışacaksınız zorla bu iş olacak, zorla yapmak isteyene hodri meydan. Kim neyi ne şekilde yapmak istiyorsa biz buradayız. Zorla yapmaya çalışanlar sarı torbaların içerisinde nereye gömüldüğü belli değil. Aynı son herkesi bekler." cevabını verdi.