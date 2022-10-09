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    HDP'li Ömer Öcalan, polis teşkilarını tehdit etmeye kalktı

    Bölücü terör örgütünün elebaşı Abdullah Öcalan'ın yeğeni Ömer Öcalan, polis teşkilarını hedef alarak "Bu teşkilatın apılandırmasında rol oynayacağız" dedi.
    • 09.10.2022 - 19:51
    • Güncelleme : 09.10.2022 - 19:54
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    HDP'li Ömer Öcalan, polis teşkilarını tehdit etmeye kalktı

    Terör örgütü PKK ile arasında mesafe koyamayan HDP'nin milletvekili Ömer Öcalan, açıklamalarda bulundu.

    HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, faşizme karşı mücadele edeceklerini belirterek, AK Parti’yi hedef aldı.

    Bölücü terör örgütünün elebaşı Abdullah Öcalan'ın yeğeni HDP'li Ömer Öcalan, aynı zamanda Türk polis teşkilatı üyelerini de tehdit etmeye kalktı.

    "Teşkilatın apılandırmasında rol oynayacağız"

    Polis teşkilatının yapılandırmasında rol oynayacaklarını belirten HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, şu ifadeleri kullandı:

    "Faşizme karşı mücadele edeceğiz. Halka hizmet etmeyen, AK Parti’ye hizmet eden bu teşkilatın da (Polis Teşkilatı) yapılandırmasında rol oynayacağız."

    Aynı zamanda HDP'li Ömer Öcalan, polislerle kısa bir tartışma yaşadı. Öcalan, "Ben milletvekiliyim. El, kol hareketi yapma bana." diyerek tepki gösterdi.

    HDP'li Ömer Öcalan, polis teşkilarını tehdit etmeye kalktı

    HDP li Ömer Öcalan, polis teşkilarını tehdit etmeye kalktı #1

    HDP li Ömer Öcalan, polis teşkilarını tehdit etmeye kalktı #2

    HDP li Ömer Öcalan, polis teşkilarını tehdit etmeye kalktı #3


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