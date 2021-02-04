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    HDP'li Pervin Buldan, Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerini ziyaret etti

    HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Boğaziçi Üniversitesi öğrencileriyle buluştuğu görüntüleri paylaşarak 'geçmiş olsun' ziyaretine gittiklerini söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 04.02.2021 - 16:46
    • Güncelleme : 04.02.2021 - 16:53
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    HDP'li Pervin Buldan, Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerini ziyaret etti

    Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri tarafından 'kayyum rektör' kampanyasıyla başlatılan eylemler, ülke genelinde sokak eylemlerine dönüştürülmeye çalışıyor.

    Sokak eylemlerinde gözaltına alınan ve öğrenci olmadığı tespit edilen birçok kişinin terör örgütü gruplarıyla bağlantıları çıkarken, geçtiğimiz günkü eylemde de 'katil polis' sloganları atılmıştı.

    Eylemlerde provokasyon amacıyla polise saldıran şahısların gözaltına alınmasının ardından, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan da öğrencilere 'geçmiş olsun' ziyaretine gitti.

    HDP'DEN BOĞAZİÇİ ZİYARETİ

    Boğaziçi Üniversitesi öğrencileriyle bir araya gelen Pervin Buldan, öğrencilerle çekildiği görüntüleri sosyal medya hesabında yayınladı.

    HDP li Pervin Buldan, Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerini ziyaret etti #1

    "SÖYLEDİKLERİ EN ÖNEMLİ ŞEY AŞAĞI BAKMAYACAĞIZ"

    Pervin Buldan'ın yayınladığı fotoğrafların açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

    "Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine geçmiş olsun ziyaretinde bulunduk. Onları dinledik. Söyledikleri en önemli şey aşağıya bakmayacağız."

    HDP li Pervin Buldan, Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerini ziyaret etti #2

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