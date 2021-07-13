Gaziantep'te konuşan HDP Eş Genel Başkanı Buldan, daha önce yerel seçimlerde olduğu gibi Millet İttifakı'nın adaylarını desteklemeyeceklerini söyledi.

Son belediye seçimlerinde CHP ve İyi Parti'yle ittifak yapan HDP, söz konusu oluşuma rest çekti.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Gaziantep'te partisinin il binası önünde düzenlenen "Halkla Buluşma" programında konuştu.

"Kimseye mecbur ve mahkum değiliz." diyen Buldan, parti olarak Millet İttifakı'ndan ayrılacaklarının sinyalini verdi.

"KİMSE BİZDEN AYNI TAVRI BEKLEMESİN"

İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Mersin ve Antalya'da düzenlenen seçimlerde Millet İttifakı'nın adaylarını desteklediklerini dile getiren Buldan, "Bundan sonraki seçimlerde hiç kimse bizden aynı tavrı beklemesin." dedi.

Buldan'ın açıklamaları, HDP'nin içinde bulunduğu ittifakın çatırdamaya başladığının bir işareti olarak yorumlandı.

HDP'li Pervin Buldan, Millet İttifakı'na kapıyı kapattı ViDEO

"KİMSE OYUMUZU CEBİNDE KESİN OLARAK GÖRMESİN"

Gelecek seçimlerde üzerlerine düşen görevi en iyi şekilde yerine getireceklerini ifade eden Buldan, şunları kaydetti:

"Bir dahaki seçimde elbette üzerimize düşen görevi ve sorumluluğu en iyi şekilde yerine getireceğiz. Ancak sadece bir taraf için söylemiyorum, diğer tarafta da... Diğer taraf derken, elbette Millet İttifakı'nı kastediyorum. Bu ülkede kim iktidar olmak istiyorsa, bu ülkenin en büyük sorunu olan Kürt sorununu çözmek zorundadır ve sorun çözülmeden bu ülkeyle demokrasi gelmeyecektir. Onun için hiç kimse Kürt halkının oylarını cebinde kesin olarak görmesin.





"AYNI TAVRI GÖSTERMEYECEĞİZ"

Biz, kimseye mecbur ve mahkum değiliz. Ama bu ülkede eğer demokrasinin gelişmesini istiyorsanız işte o zaman HDP'sini ve Kürtleri esas almak zorundasınız. Hiç kimse HDP'yi kolay lokma olarak görmesin. Geçmişte özellikle son seçimlerde İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Mersin ve Antalya seçimlerinde desteklediğimiz demokratik güç birlikleri elbette önemli ve kıymetliydi. Ancak bundan sonraki seçimlerde hiç kimse bizden aynı tavrı beklemesin. Aynı tavrı göstermeyeceğimizi herkes artık bilsin ve bilmelidir."