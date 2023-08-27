HDP'li Pervin Buldan'dan terörist başı Öcalan için özgürlük çağrısı: Mücadelemiz devam edecek Kandil, seçim hezimetinin ardından HDP'nin Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar'a kızağı çekti. Bugün yapılan kongrede son kez konuşan Buldan, terör örgütü elebaşı Öcalan için bir kez daha özgürlük çağrısı yaptı.

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ensonhaber.com

Cumhurbaşkanlığı Seçimi sonrası muhalefet partilerinde adeta dengeler bozuldu.

Öyle ki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı birleşen 6'lı masa ve destekçileri HDP, büyük umutlarla seçime hazırlandı.

Ancak milli irade bir kez daha sandıkta 'Cumhurbaşkanı Erdoğan' dedi.

Bunun üzerine ilk olarak İyi Parti ve CHP, ardından da Kandil'in siyasi uzantısı HDP kurultay sürecine girdi.

Kandil'den Buldan ve Sancar kararı

Terör örgütünün elebaşları, seçim hezimetinin faturasını HDP'nin Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar'a kesti.

Böylelikle Buldan ve Sancar, kurultayda eş başkan adayı olmayacaklarını açıkladı.

Kararın ardından bugün Başkent Ankara'da partinin 4. Olağanüstü Kongresi düzenlendi.

"Biz tecriti mücadelemizle mutlaka yıkacağız"

Kongrede son kez konuşma yapan Buldan, bir kez daha terörist başı Abdullah Öcalan için özgürlük çağrısında bulundu.

Buldan şu ifadeleri kullandı: