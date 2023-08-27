Cumhurbaşkanlığı Seçimi sonrası muhalefet partilerinde adeta dengeler bozuldu.
Öyle ki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı birleşen 6'lı masa ve destekçileri HDP, büyük umutlarla seçime hazırlandı.
Ancak milli irade bir kez daha sandıkta 'Cumhurbaşkanı Erdoğan' dedi.
Bunun üzerine ilk olarak İyi Parti ve CHP, ardından da Kandil'in siyasi uzantısı HDP kurultay sürecine girdi.
Kandil'den Buldan ve Sancar kararı
Terör örgütünün elebaşları, seçim hezimetinin faturasını HDP'nin Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar'a kesti.
Böylelikle Buldan ve Sancar, kurultayda eş başkan adayı olmayacaklarını açıkladı.
Kararın ardından bugün Başkent Ankara'da partinin 4. Olağanüstü Kongresi düzenlendi.
"Biz tecriti mücadelemizle mutlaka yıkacağız"
Kongrede son kez konuşma yapan Buldan, bir kez daha terörist başı Abdullah Öcalan için özgürlük çağrısında bulundu.
Buldan şu ifadeleri kullandı:
Sevgili arkadaşlarım, mutlak tecrit karşısında kararlı bir şekilde mücadelemizi yürüteceğimizin sözünü bir kez daha bu kürsüden vermek istiyorum. İmralı’da sayın Öcalan’a tecrit uygulayan devlet şunu iyi bilsin ki çözümün ve barışın yolunu asla tıkayamazsınız. Biz tecriti mücadelemizle mutlaka yıkacağımızın sözünü bir kez daha halklarımıza vermek istiyoruz. Çünkü burada en büyük kanalın barışta ısrar eden halkımız olduğunu biliyoruz. Barışta ısrar eden kalka karşı tecrit uygulamayı asla kabul etmiyoruz.