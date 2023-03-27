HDP'li Saliha Aydeniz: Abdullah Öcalan'ın fiziki özgürlüğü sağlanmalı Terörist başı Abdullah Öcalan'ın 4 Mayıs'ta doğum gününü kutlamak için organize olan HDP'de gündem Öcalan'a özgürlük! Açıklama yapan HDP'li vekil Saliha Aydeniz, partilileri özgürlük yürüyüşüne davet etti.

Haber Merkezi

Seçim yaklaştıkça HDP'nin terörist başı Abdullah Öcalan için özgürlük çıkışları artmaya başladı.

Muhalefetin adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek için aday çıkartmayan HDP'liler sık sık bu çıkışla gündeme geliyor.

Son olarak bebek katili cani için 4 Mayıs olan doğum gününde kutlama organize etmek için harekete geçen HDP'li vekiller bir kez daha özgürlük çağrısı yaptı.

4 Mayıs'da yine terör elebaşı Öcalan'ın doğduğu köy olan Amara'ya özgürlük yürüyüşü düzenleyeceklerini açıklayan HDP'li Saliha Aydeniz, partilileri yürüyüşe çağırdı.

Bölücü terörist Öcalan'ın fiziki özgürlüğe kavuşması gerektiğini söyleyen Aydeniz şöyle konuştu:

"Abdullah Öcalan'ın fiziki özgürlüğü sağlanmalı"

"Bu yılki 4 Nisan'a bütün halkımızı çağırıyoruz. Sayın Abdullah Öcalan'ın demokratik çözüm için perspektifine inanıyoruz. Bugün çoklu krizlerin yaşandığı sisteme alternatifleri, felsefesi insanlara umut oluşturmakta.



Dolayısıyla biz Abdullah Öcalan'ın Kürt sorununun çözümü için, Türkiye'nin demokratikleşmesi için Orta Doğu'nun demokratikleşmesi için fiziki özgürlüğü bir an önce sağlanmalı.



Bu fiziki özgürlüğü hem mücadelemizi büyüterek elde edeceğimizi hem de demokrasiden yana olan bütün kesimlerin bu noktada net tavır göstererek bu süreci karşılayabileceğine inanıyorum. Bütün bunların üzerinden bu yılki 4 Nisan'da özgürlük yürüyüşüme tüm halkımızı çağırıyoruz."

Polisi yumruklayan vekil

Aydeniz daha önce de İstanbul'un Kadıköy ilçesinde düzenlenen izinsiz Öcalan'a destek yürüyüşünde polise yumruk atmış ve hakkında soruşturma başlatılmıştı.