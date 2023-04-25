HDP'li Saliha Aydeniz: İmralı özgürleşecek, Kürdistan özgürleşecek

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HDP'nin terörist başı Abdullah Öcalan için özgürlük çıkışları devam ediyor.

Seçime yaklaştıkça söylemleri sıklaştıran partili vekiller sık sık gündem oluyor.

CHP Lideri ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek için aday çıkartmayan HDP, seçim çalışmalarıyla seçmenden destek istiyor.

Öte yandan Kandil'den de Kılıçdaroğlu'na oy verilmesi yönünde çağrılar yapılıyor.

Bu kapsamda düzenlenen mitinglerde de umudunu Millet İttifakı'na bağlayan HDP'li vekiller özgürlük demeçleri vermeye devam ediyor.

Son olarak Bingöl'de düzenlenen mitinge katılan Saliha Aydeniz, burada tepki çeken açıklamalarda bulundu.

Aydeniz, bebek katili Öcalan için şu ifadeleri kullandı:

Operasyonlarınızla bizi özgürlükten uzaklaştırmak istediğinizi çok iyi biliyoruz. Ama biz biliyoruz ki eğer Türkiye demokratikleşecekse bunun birinci ayağı İmralı kapısının açılmasından geçer. İmralı özgürleşecek, Türkiye özgürleşecek, İmralı özgürleşecek, Kürdistan özgürleşecek, İmralı özgürleşecek, halklar inançlar özgürleşecek. Buna inanıyoruz ve mücadelemizi bu yolda yükseltiyoruz.