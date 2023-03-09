HDP'li Saruhan Oluç: Savunma Bakanlığı'nı bize verseler de almayız Millet İttifakı'nın gizli destekçisi HDP'de bu aralar sevinç hakim.. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına olumlu bakan HDP'den Saruhan Oluç, Millet İttifakı'nın iktidarında kendilerine bakanlık verilse bile almayacaklarını kahkaha atarak söyledi.

Türkiye seçim atmosferine girdi..

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Mart'ta Meclis'i feshedip, Türkiye'yi 14 Mayıs'ta seçime götürecek.

Altılı masada Cumhurbaşkanı adaylığı krizi çözüldü.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ikna edildi ve CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı oldu.

Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sevinen bir diğer parti de HDP oldu.

Masaya dışarıdan destek verdiği bilinen HDP'de bakanlıkların paylaşımı konusu gündemde..

"İçişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı'nı bize verseler biz almayız zaten"

KRT TV'de Yavuz Oğhan'ın konuğu olan HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, bakanlık için Millet İttifakı'yla herhangi bir pazarlık içinde olmadıklarını söyledi.

Oluç, daha sonra gülerek sözlerini şöyle sürdürdü: