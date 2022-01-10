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    HDP'li Semra Güzel hakkında fezleke hazırlandı

    HDP'li Semra Güzel hakkında fezleke hazırlandı

    Öldürülen PKK'lı teröristle fotoğrafı basına yansıyan HDP Milletvekili Semra Güzel hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan fezleke, Adalet Bakanlığına gönderildi.
    • AA
    • 10.01.2022 - 17:07
    • Güncelleme : 10.01.2022 - 17:58
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    HDP Diyarbakır Millevekili Semra Güzel'in, terör kampında öldürülen terörist sevgilisiyle fotoğrafları ortaya çıkmıştı.

    Güzel'in, PKK'lı sevgilisiyle fotoğraflarının çıkmasının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

    FEZLEKE HAZIRLANDI, ADALET BAKANLIĞI'NA GÖNDERİLDİ

    Başsavcılık, HDP'li Semra Güzel hakkında fezleke hazırlandığı duyurdu.

    Hazırlanan fezlekenin Adalet Bakanlığı'na gönderildiği bildirildi.

    HDP li Semra Güzel hakkında fezleke hazırlandı #1

    ŞENTOP: YARGILAMANIN ÖNÜ AÇILMALI

    Öte yandan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, konuya ilişkin bir açıklama yapmıştı.

    Dokunulmazlığın kaldırılmasına vurgu yapan Şentop, "Belgenin içinde bulunduğu dosya var mı diye bakacağız. Şahsi kanaatim bilhassa anayasal düzene karşı işlenen suçlar bakımından ve ağır bir suçlama içeren dosyalarla ilgili dokunulmazlığın kaldırılması ve yargılamanın önünün açılması gerekir diye düşünüyorum." dedi.

    HDP li Semra Güzel hakkında fezleke hazırlandı #2

    ÖLDÜRÜLEN TERÖRİSTİN TELEFONUNDAN ÇIKTI

    29 Nisan 2017'de öldürülen 4 teröristten Volkan Bora'nın cep telefonunda yapılan incelemede ulaşılan fotoğrafların, Kuzey Irak'ta çekildiği belirlenmişti.

    HDP li Semra Güzel hakkında fezleke hazırlandı #3

    HDP li Semra Güzel hakkında fezleke hazırlandı #4

    HDP li Semra Güzel hakkında fezleke hazırlandı #5


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