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    HDP'li Semra Güzel Norveç'e kaçtı

    HDP'li Semra Güzel Norveç'e kaçtı

    Terörist sevgilisiyle fotoğrafları çıktıktan sonra hakkında fezleke hazırlanan ve dokunulmazlığı kaldırılan HDP'li Semra Güzel'in, Norveç'te olduğu ortaya çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 18.04.2022 - 14:51
    • Güncelleme : 18.04.2022 - 15:31
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    2017'de Adıyaman'da öldürülen PKK'lı Volkan Bora'nın cep telefonunda yapılan incelemede HDP Milletvekili Semra Güzel ile birlikte çekilmiş fotoğrafları bulunmuştu.

    Gündeme bomba gibi düşen bu gelişmenin ardından hakkında fezleke hazırlanan Güzel firar etti.

    Norveç'te ortaya çıktı

    Dokunulmazlık zırhı kaldırılan Güzel hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

    Kayıplara karışan HDP'li Güzel, Norveç'te ortaya çıktı.

    Hakan isimli bir kişinin Instagram hesabında fotoğrafını paylaştığı Güzel'in, Norveç'te olduğu belirlendi.

    HDP li Semra Güzel Norveç e kaçtı #1

    HDP li Semra Güzel Norveç e kaçtı #2


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