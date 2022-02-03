HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlığı kaldırıldı

Teröristle fotoğrafı ortaya çıkan HDP'li Semra Güzel'in fezlekesi görüşüldü. TBMM Hazırlık Komisyonu, oy çokluğu ile Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verdi.

HDP'nin Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in terörist sevgilisiyle çekilen fotoğraflarının ardından dokunulmazlığının kaldırılması gündeme geldi.

2017'de öldürülen PKK'lı terörist Volkan Bora ile fotoğrafı çıkan HDP'li vekil Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması için oluşturulan hazırlık komisyonunda son görüşme de gerçekleşti.

DOKUNULMAZLIĞI KALDIRILDI

Karma Komisyon’un dokunulmazlığın kaldırılması yönünde karar almasıyla birlikte Güzel ile ilgili son sözü Meclis Genel Kurulu söyledi.

Genel Kurul’da yapılan oylamada Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde karar alındı. Güzel ile ilgili iki ayrı dosyadan yargı sürecinin başlaması için ilk adım atıldı.

SÖZLÜ SAVUNMADA VEKİL TAYİN ETTİ

Dün TBMM Hazırlık Komisyonu'yla yapılan görüşme kapsamında HDP’li Semra Güzel’in kendisinin yerine savunma yapmak için tayin ettiği HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu dinlenmiş Kerestecioğlu yaklaşık 1 saat süren bir savunma yapmıştı.