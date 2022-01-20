HDP'li Semra Güzel'in fezlekesi için görüşmeler başlıyor

TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, Güzel'e ait fezlekeleri görüşmek için bugün toplanıyor.

PKK'ya yönelik hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin cep telefonu incelemesinde HDP Milletvekili Semra Güzel ile fotoğraflarının bulunması, kamuoyunun gündemine oturdu.

Terörist Volkan Bora'nın, Güzel ile terör kampında çekilmiş fotoğraflarının basına yansıması üzerine HDP'li vekilin dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığ fezlekesi, TBMM'ye ulaştı.

KOMİSYON TOPLANIYOR

TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu ise, Güzel'e ait fezlekeleri görüşmek için bugün toplanıyor.

Karma Komisyon dosyayı gündemine alırsa, hazırlık komisyonu kurulacak.

5 kişilik hazırlık komisyonunun bir aylık çalışma süresi olacak. Bu süre içerisinde fezlekede yer alan tüm deliller ve belgeler incelenecek.

4 PARTİ EVET DİYECEK

Bu süreçte partilerin tavrı da netleşiyor. AK Parti, MHP, CHP ve İyi Parti evet oyu verecek.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK

Karma Komisyon, Güzel’in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde karar alırsa son sözü TBMM Genel Kurulu söyleyecek.

Oylamada dokunulmazlığının kaldırılması yönünde karar çıkarsa Semra Güzel'in yargılanmasının önü açılmış olacak.