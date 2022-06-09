HDP'li Semra Güzel'in milletvekilliği devamsızlıktan düşürülecek

PKK’lı teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in, TBMM Genel Kurul çalışmalarına katılmaması nedeniyle milletvekilliğinin düşürülmesinin yolu açıldı.

2017'de Adıyaman'da öldürülen PKK'lı Volkan Bora'nın cep telefonunda yapılan incelemede, HDP Milletvekili Semra Güzel ile birlikte çekilmiş fotoğrafları bulunmuştu.

TBMM Genel Kurulu'nda, Semra Güzel hakkında hazırlanan dokunulmazlığın kaldırılmasına ilişkin yapılan her iki oylamada dokunulmazlığın kaldırılması kararlaştırılmıştı.

Gündeme bomba gibi düşen bu gelişmenin ardından hakkında fezleke hazırlandı.

HDP'li Güzel ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Güzel’in, TBMM Genel Kurul çalışmalarına katılmaması nedeniyle milletvekilliğinin düşürülmesinin yolu açıldı.

31 Mayıs’tan bu yana yoklamayla açılan birleşimlere katılmayan Güzel’in milletvekilliğinin düşürülmesi sürecinin başlatılması bekleniyor.

Süreç nasıl işleyecek?

Anayasa ve İçtüzük gereği, bir ay içinde beş birleşime mazeretsiz ve izinsiz katılmayan milletvekilleri için üyeliğin düşürülmesi süreci başlatılabiliyor.

Kulislere yansıyan bilgilere göre, hakkında yakalama kararı bulunan ve halen nerede olduğu bilinmeyen Güzel, geçen hafta salı gününden bu yana beş birleşime katılmadı.

Başkanlık Divanı'nda yapılacak durum tespitinin ardından bu durumun, TBMM Anayasa Adalet Karma Komisyonu'na bildirilmesi bekleniyor.

Nerede olduğu bilinmiyor?

PKK'lı terörist Volkan Bora'nın cep telefonu incelemesinde HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ile çekilmiş fotoğrafları ocak ayında kamuoyuna yansımıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da geçen ocak ayında dokunulmazlığı kaldırılan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında, "terör örgütü üyeliği" suçlamasından iki ayrı dosya kapsamında yakalama kararı çıkarttı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da Güzel'e bilinen adreslerinde ulaşılamadığını ve resmi kanallar açısından yurt dışına çıkışının gözükmediğini söylemişti.