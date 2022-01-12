HDP'li Semra Güzel'in PKK'lı teröristlerle çekilen yeni fotoğrafları

PKK'lı sevgilisiyle fotoğrafları gündem olan HDP'li Semra Güzel'in, terör örgütünün kampında yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Terör örgütü PKK ile HDP arasındaki ilişki, bir kez daha belgelendi.

HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in öldürülen terörist sevgilisi Volkan Bora ile çekilen yeni fotoğrafları ortaya çıktı.

Kuzey Irak'ta çekilen fotoğraflarda, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in terörist kıyafetleri giydiği gözüküyordu.

Hakkında fezleke düzenlenen Semra Güzel'in teröristlerle birlikte çekilen yeni fotoğrafları Süperhaber tarafından kamuoyuna servis edildi.

İŞTE O YENİ FOTOĞRAFLAR