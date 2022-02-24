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    HDP’li Semra Güzel’in raporu TBMM Genel Kurulu’na sunuldu

    Bir teröristle samimi fotoğrafları ortaya çıkan HDP’li Semra Güzel hakkında hazırlanan rapor, TBMM Genel Kurulu’na sunuldu. Kurul, onay verirse; Güzel’in dokunulmazlığı tamamen kaldırılacak.
    • İHA
    • 24.02.2022 - 17:52
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    HDP’li Semra Güzel’in raporu TBMM Genel Kurulu’na sunuldu

    HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in 2017 yılında Adıyaman’daki operasyonda öldürülen PKK’lı terörist Volkan Bora’yla çektirdiği fotoğrafları ortaya çıkmıştı.

    Bunun üzerine, 24 Haziran 2018’de milletvekili seçilen Güzel’i yargılamak için fezleke hazırlanıp Meclis’e gönderilmişti.

    KOMİSYON, DOKUNULMAZLIĞINI KALDIRDI

    Konuyu görüşen TBMM Anayasa Adalet Karma Komisyonu, Güzel’in, ‘terör örgütü üyesi olma’ suçlamasıyla dokunulmazlığının kaldırılmasına oy çokluğuyla karar vermişti.

    Güzel’in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin son kararı ise TBMM Genel Kurulu verecek.

    HDP’li Semra Güzel’in raporu TBMM Genel Kurulu’na sunuldu #1

    RAPOR, TBMM GENEL KURULU’NA GİTTİ

    TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu tarafından hazırlanan Güzel’in raporu, bugün TBMM Genel Kurulu’na gönderildi.

    ‘İDDİALARIN CİDDİLİĞİ GÖZ ÖNÜNE ALINDI’

    Raporda dokunulmazlığını kaldırılmasına ilişkin fezlekede ‘terör örgütüne üye olmak’ suçunun toplumda infiale neden olmasının ve iddiaların ciddiliğinin göz önüne alındığı belirtildi.

    HDP’li Semra Güzel’in raporu TBMM Genel Kurulu’na sunuldu #2

    HDP’li Semra Güzel’in raporu TBMM Genel Kurulu’na sunuldu #3


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