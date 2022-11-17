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    HDP'li Semra Güzel'in vekilliğinin düşürülmesine karar verildi

    Meclis Hazırlık Komisyonu, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in devamsızlıktan dolayı milletvekilliğinin düşürülmesi yönünde karar aldı. Genel Kurul, düşürülmeyle ilgili nihai kararı verecek.
    • 17.11.2022 - 16:30
    • Güncelleme : 17.11.2022 - 17:05
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    HDP'li Semra Güzel'in vekilliğinin düşürülmesine karar verildi

    HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında beklenen karar geldi.

    2017 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından leş edilen PKK'lı Volkan Bora'nın, HDP'li Güzel ile fotoğrafları ortaya çıkmıştı.

    Bunun üzerine Başsavcılık talebiyle Güzel'in dokunulmazlığı, TBMM tarafından kaldırıldı.

    Kaçarken yakayı ele verdi

    Ardından ifade için gönderilen davetiyeye cevap vermeyen Güzel için yakalama kararı çıkarıldı.

    Güzel, 2 Eylül tarihinde sahte kimlikle İstanbul'dan Edirne'ye giderken yakayı ele verdi.

    HDP li Semra Güzel in vekilliğinin düşürülmesine karar verildi #1

    15 yıla kadar hapis istemi

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, Güzel'in, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

    Vekilliğinin düşürülmesine karar verildi

    Öte yandan TBMM Adalet Anayasa Karma Komisyonu'nda, tutuklu yargılanan Semra Güzel'in milletvekilliğinin düşürülmesi amacıyla, 'genel kurul devamsızlık raporununun' görüşülmesi için Hazırlık Komisyonu kurulmasına karar verilmişti.

    Meclis Hazırlık Komisyonu, HDP'li vekilin devamsızlıktan dolayı milletvekilliğinin düşürülmesi yönündeki kararı oy çokluğu ile onayladı.

    İyi Parti oylamaya katılmadı

    Oylamada AK Parti, CHP, MHP, milletvekilliğinin düşürülmesi yönünde 'evet' oyu kullanırken, İyi Parti ise oylamaya katılmadı.

    HDP li Semra Güzel in vekilliğinin düşürülmesine karar verildi #2

    Genel Kurul nihai kararı verecek

    Kararın ardından Karma komisyon, aldığı karara ilişkin raporunu TBMM Genel Kurulu'na havale edecek.

    Genel Kurul, Güzel'in milletvekilliğinin düşürülmesiyle ilgili nihai kararı verecek.

    HDP li Semra Güzel in vekilliğinin düşürülmesine karar verildi #3


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