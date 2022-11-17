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- HDP'li Semra Güzel'in vekilliğinin düşürülmesine karar verildi
HDP'li Semra Güzel'in vekilliğinin düşürülmesine karar verildi
- 17.11.2022 - 16:30
- Güncelleme : 17.11.2022 - 17:05
HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında beklenen karar geldi.
2017 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından leş edilen PKK'lı Volkan Bora'nın, HDP'li Güzel ile fotoğrafları ortaya çıkmıştı.
Bunun üzerine Başsavcılık talebiyle Güzel'in dokunulmazlığı, TBMM tarafından kaldırıldı.
Kaçarken yakayı ele verdi
Ardından ifade için gönderilen davetiyeye cevap vermeyen Güzel için yakalama kararı çıkarıldı.
Güzel, 2 Eylül tarihinde sahte kimlikle İstanbul'dan Edirne'ye giderken yakayı ele verdi.
15 yıla kadar hapis istemi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, Güzel'in, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.
Vekilliğinin düşürülmesine karar verildi
Öte yandan TBMM Adalet Anayasa Karma Komisyonu'nda, tutuklu yargılanan Semra Güzel'in milletvekilliğinin düşürülmesi amacıyla, 'genel kurul devamsızlık raporununun' görüşülmesi için Hazırlık Komisyonu kurulmasına karar verilmişti.
Meclis Hazırlık Komisyonu, HDP'li vekilin devamsızlıktan dolayı milletvekilliğinin düşürülmesi yönündeki kararı oy çokluğu ile onayladı.
İyi Parti oylamaya katılmadı
Oylamada AK Parti, CHP, MHP, milletvekilliğinin düşürülmesi yönünde 'evet' oyu kullanırken, İyi Parti ise oylamaya katılmadı.
Genel Kurul nihai kararı verecek
Kararın ardından Karma komisyon, aldığı karara ilişkin raporunu TBMM Genel Kurulu'na havale edecek.
Genel Kurul, Güzel'in milletvekilliğinin düşürülmesiyle ilgili nihai kararı verecek.