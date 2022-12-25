HDP'den Fransa'daki PKK'lılara destek

HDP'li Sezai Temelli, PKK'lıların Paris'te çıkardığı olaylarla ilgili Kürtçe "Paris yanıyor, bırakın yansın" şeklinde bir paylaşımda bulundu. Tepki toplayan Temelli tweetini silmek zorunda kaldı.

Fransa'nın başkenti Paris'te 23 Aralık'ta Ahmet Kaya Kültür Merkezi yakınlarında bir saldırgan rastgele ateş açtı, olayda 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Saldırının ardından Paris sokakları karıştı.

Arabaları devirerek ateşe veren ve dükkanlara saldıran PKK terör örgütü destekçileri, polisle de çatıştı. Şiddet olaylarında 31 polis yaralandı.

Sezai Temelli'den skandal paylaşım

HDP Milletvekili ve eski Eş Genel Başkanı Sezai Temelli ise sosyal medyadan tepki çeken bir paylaşımda bulundu.

"Paris yanıyor bırakın yansın"

Sosyal medya hesabından Paris sokaklarının adeta savaş alanına döndüğü görüntüleri alıntılayan Temelli, paylaşımında "Paris yanıyor, bırakın yansın" ifadelerini kullandı.

Apar topar silip özür diledi

Tepkiler sonrası paylaşımını kaldıran Temelli, "Paris twitimi sildim. Duygular bazen istemeden de olsa başka gerilimlere neden olabiliyor. Katliamdan dolayı çok üzgünüm. Demokratik protesto hakkını savunmaya devam ediyorum." dedi.