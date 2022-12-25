Petrol
84.54
4.40%
Euro
19.8369
0.19%
Dolar
18.6796
0.09%
Altın
1.079
0.44%
Borsa
5455
0.00%
Bitcoin
319.528
-0.13%
BTXN Coin
6.70
-1.47%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Güneşli 12 C
    HDP'den Fransa'daki PKK'lılara destek

    HDP'den Fransa'daki PKK'lılara destek

    HDP'li Sezai Temelli, PKK'lıların Paris'te çıkardığı olaylarla ilgili Kürtçe "Paris yanıyor, bırakın yansın" şeklinde bir paylaşımda bulundu. Tepki toplayan Temelli tweetini silmek zorunda kaldı.
    • Haber Merkezi
    • 25.12.2022 - 09:16
    • Güncelleme : 25.12.2022 - 11:20
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Fransa'nın başkenti Paris'te 23 Aralık'ta Ahmet Kaya Kültür Merkezi yakınlarında bir saldırgan rastgele ateş açtı, olayda 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

    Saldırının ardından Paris sokakları karıştı.

    Arabaları devirerek ateşe veren ve dükkanlara saldıran PKK terör örgütü destekçileri, polisle de çatıştı. Şiddet olaylarında 31 polis yaralandı.

    Sezai Temelli'den skandal paylaşım

    HDP Milletvekili ve eski Eş Genel Başkanı Sezai Temelli ise sosyal medyadan tepki çeken bir paylaşımda bulundu.

    "Paris yanıyor bırakın yansın"

    Sosyal medya hesabından Paris sokaklarının adeta savaş alanına döndüğü görüntüleri alıntılayan Temelli, paylaşımında "Paris yanıyor, bırakın yansın" ifadelerini kullandı.

    HDP den Fransa daki PKK lılara destek #1

    Apar topar silip özür diledi

    Tepkiler sonrası paylaşımını kaldıran Temelli, "Paris twitimi sildim. Duygular bazen istemeden de olsa başka gerilimlere neden olabiliyor. Katliamdan dolayı çok üzgünüm. Demokratik protesto hakkını savunmaya devam ediyorum." dedi.

    HDP den Fransa daki PKK lılara destek #2

    HDP den Fransa daki PKK lılara destek #3


    Yakın mesafe gerekçesiyle alınmayan yolcu taksiye saldırdı
    3. Sayfa

    Yakın mesafe gerekçesiyle alınmayan yolcu taksiye saldırdı

    6'lı masada aday belirleme süreci başladı
    Politika

    6'lı masada aday belirleme süreci başladı

    Elektrikli Araba Devi Yatırımıyla Erken Emekli Ol!
    Advertorial

    Elektrikli Araba Devi Yatırımıyla Erken Emekli Ol!

    Görüş Bildir