HDP'li Sezai Temelli'den küstah tehdit

Terörist sevgilisiyle çıkan fotoğrafları sonrası vekilliği düşürülen ve kaçarken yakalanan Semra Güzel'in tutuklanmasının ardından HDP'li Sezai Temelli "Bu memleketi başınıza mutlaka yıkacağız' dedi.

Adıyaman’da 2017'de öldürülen PKK'lı Volkan Boran'ın cep telefonundan silahlı ve samimi fotoğrafları çıkan ve dokunulmazlığı düşürülen HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, hakkında 5 ay önce çıkarılan yakalama kararının ardından yurt dışına çıkmak üzereyken yakalandı.

Edirne'ye giderken yakalanan HDP'li Semra Güzel, sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

"Bu memleketi başınıza mutlaka yıkacağız"

Olay sonrası eski HDP Eş Genel Başkanı ve Van Milletvekili Sezai Temelli de kendi sosyal medya hesabından skandal bir paylaşımda bulunarak tehditler savurdu.

Temelli, ''Bir babanın başına Diyarbakır'ı yıktınız; Diyarbakır vekilimizi de zulümle gözaltına alarak düşmanlığınızı bir kez daha gösterdiniz. Diyarbakır'ın size sözü olsun, bu memleketi başınıza mutlaka yıkacağız.'' ifadeleri kullandı.

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