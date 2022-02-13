HDP'li Tayip Temel, 6 partinin toplantıya HDP'yi davet etmemesini eleştirdi

6 parti liderinin bir araya geldiği toplantıya HDP'nin davet edilmemesinin sonuçları olacağına dikkat çeken HDP'li Tayip Temel, kendi adaylarını çıkarabileceklerini söyledi.

Dün 6 muhalefet partisinin lideri, Millet İttifakı kapsamında bir görüşme gerçekleştirdi.

Muhalefet partilerinin bir araya gelmesi ve HDP'yi davet etmemesi ise HDP'nin eleştirlerine neden oldu.

HDP Genel Başkan Yardımcısı Tayip Temel, Artı TV'de Kemal Avcı'nın sorularını yanıtladığı sırada, ittifakın tutumuna yönelik değerlendirme yaptı.

"ADAYIMIZI ÇIKARMA EĞİLİMİMİZ GÜÇLENİYOR"

İyi partinin millet ittifakı içerisindeki tutumunun ortak aday konusunda engel oluşturması yönünde fikirlerini belirten Tayip Temel, "Ciddi engel oluşturur. Buradan açık söylemek zorundayım. Bizim kendi adayımızı çıkarma eğilimimizi giderek güçlendiren gelimlere var Millet İttifakı'nda.

Erdoğan karşıtlığı uygulamalarından, pratik politikalarından, Türkiye halkına yaşattığı acılardan kaynaklıdır. Yoksa biz bir siyasi tercihi olarak sadece Erdoğan karşıtlığına kilitlenmiş bir siyasi anlayış değiliz.

"6 PARTİ BİR ARAYA GELECEKSİNİZ, HDP'YE DAVETİYE BİLE GÖNDERMEYECEKSİNİZ..."

Bunu istismar eden, bu kaşrıtlığı kendisine yontan ve bu karşıtlık ortada dururken diğer tarafın işine yaramayacak ya da yarayacak hamlelerden imtina eden bir HDP ve eksenindeki ittifak anlayışı, sığ bir değerlendirmedir.

Parti kapatılsın diyeceksiniz yine HDP'yi kriminalize eden devlet aklına hizmet eden açıklamalarda bulunacaksınız, 6 parti bir araya geleceksiniz, parlamenter sistemi tartışacaksınız ve HDP'ye davetiye bile göndermeyeceksiniz... Ki HDP onlarla yan yana durma konusunda ısrar içinde de değil.

Ekonomik krize karşı çağrı yapılıyor ve Meclis'teki 3'üncü partiyi yok sayacaksınız. Her yönüyle bu iki ittifaka yönelik tutumumuzu, seçimde tartışmaya devam edeceğiz" dedi.

"PARTİLERİN ÖTESİNDE BİR İTTİFAK GÜCÜ HEDEFLENİYOR"

Kendi adaylarını çıkarabileceklerini söyleyen Tayip Temel, "Birincisi bu ittifak sadece seçime ve seçim endeksli tartışmalara dayalı değil. Sahada mücadele birliği için tartışma yürüten ve toplumu birlikte örgütlerken demokratik bir karşı duruşu örgütlerken seçimi de, sandıktaki birliği de bu zeminde bırakmayı öngören bir birliktelik. Aslında o bahsedilen partilerin çok ötesinde bir ittifak gücü hedefleniyor.

"KÜRT YA DA KÜRDİSTAN MERKEZLİ 8-9 PARTİ VAR"

HDP zaten 6 birleşenli bir ittifak partisidir. Kürt ya da Kürdistan merkezli 8-9 parti var. Bunların tümünün bir şekilde dahiliyetinin olacağı tartışma konusu. Bir mücadele ya da eylem planı çıkması öngörülüyor." ifadelerini kullandı.