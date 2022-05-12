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    HDP'li Tülay Hatimoğulları: Suriye'deki operasyonlara son verin

    HDP milletvekili Tülay Hatimoğulları, TBMM'de yaptığı konuşmada TSK'nın Suriye'de PKK terör örgütü ve uzantılarına yönelik devam eden operasyonları durdurulmasını istedi.
    • Haber Merkezi
    • 12.05.2022 - 17:41
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    HDP'li Tülay Hatimoğulları: Suriye'deki operasyonlara son verin

    Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır ötesi operasyonları sayesinde sınır hattında ve dışındaki tehlikeler bertaraf ediliyor.

    Mehmetçik bir yandan teröristlerin yerini tespit ederken, diğer yandan da belirlenen noktaları temizliyor.

    Askerlerimiz operasyonlara kaldığı yerden devam ederken, HDP'den yine her zaman olduğu gibi sınır ötesi harekatlara karşı sesler yükselmeye başladı.

    Göçmenlere yönelik konuşurken sınır ötesi operasyonlara bağladı

    Konuya ilişkin söz alan HDP Adana Milletvekil Tülay Hatimoğulları, Genel Kurul'a hitap etti.

    Hatimoğulları, göçmen politikasına yönelik ifadelerle başladığı konuşmasını sınır ötesi operasyonların durdurulmasına bağladı.

    "Sınır ötesi operasyonlardan derhal vazgeçilmelidir"

    Suriye'deki operasyonlar durması halinde göçün de engellenebileceğini belirten HDP'li vekil, sınır ötesi harekatlardan vazgeçilmesini istedi.

    Hatimoğulları, "Sınır ötesi operasyonlar adı altında Suriye’nin iç işlerine müdahale, savaşı kışkırtan politikalardan derhal vazgeçilmelidir." dedi.

    HDP'li Tülay Hatimoğulları: Suriye'deki operasyonlara son verin

    'Suriye'nin iç işlerine müdahale etmeyin' bahanesi

    HDP'li Tülay Hatimoğulları'nın konuyla ilgili ifadeleri şöyle:

    "Sınır ötesi operasyonlar adı altında Suriye’nin iç işlerine müdahale, savaşı kışkırtan politikalardan derhal vazgeçilmelidir. Göçle mücadele etmenin en temel yolu, barışı ülkede, bölgede, Suriye’de tesis etmeye katkı sağlamaktır."

    HDP li Tülay Hatimoğulları: Suriye deki operasyonlara son verin #1

    HDP li Tülay Hatimoğulları: Suriye deki operasyonlara son verin #2


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