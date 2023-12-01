HEDEP'li Tuncer Bakırhan: Dağılmayın cumanın kazasını kılarız Hakkari'de cuma vakti miting yapan HEDEP Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, ezanı duyunca cumaya hareketlenen halktan dağılmamasını isterken, cumayı hep beraber kaza edeceklerini söyledi.

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ensonhaber.com

Türkiye yerel seçimlere hazırlanıyor.

31 Mart seçimlerinden önce siyasi partiler çalışmalarına başladı.

PKK terör örgütünün siyasi uzantısı HEDEP de sahaya indi.

Hakkari'de halk buluşması gerçekleştiren HEDEP Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, konuşma yaptı.

Daracık sokak bile dolmadı

Bölgede halkın ilgisini her geçen gün kaybeden HEDEP'te il yönetiminin katılımın düşük olduğunu belli etmemek için dar bir alanda sahne kurduğu görüldü.

Buna rağmen toplanan destekçiler dar bir sokağı bile dolduramadı.

Sınırlı sayıdaki katılımcı da, ezan sesini duymasıyla cuma namazı için hareketlendi.

Kalabalığın homurdandığını gören Bakırhan da HEDEP'in halkın inançlarıyla ne kadar ilgili olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

"Dağılmayın cuma namazını kazasını kılarız"

Bakırhan, kalabalıktan dağılmamasını, cuma namazını birlikte kaza edeceklerini söyledi.

Bir yandan da bıyık altından dalga geçer bir ifade ile gülen Bakırhan, "Sevgili Hakkarililer dağılmayın. Bi' sigara içelim zaman geçsin. Cumanın kazasını kılarız. Namazımızı da kılarız bekleyelim." dedi.

Söz konusu görüntüler kameralara yansırken, Bakırhan'ın sözleri ve tavrı tepki çekti.