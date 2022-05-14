Tunceli'de eski PKK'lı Aysel Doğan'ın cenazesinde çıkan gerginlikte HDP Tunceli milletvekili Alican Önlü, polislere taş attı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu o anların görüntüsünü paylaştı.

Terörist başı Abdullah Öcalan'ın 1999 yılındaki çağrısı üzerine Avrupa'dan Türkiye'ye gelen ve sözde ‘Barış grubu’ olarak nitelendirilen PKK'lı teröristler içerisinde yer alan Aysel Doğan, tutuklanarak 10 yıl cezaevinde kaldıktan sonra kanser hastalığından dolayı 2009 yılında tahliye edildi.

Doğan, Almanya’da tedavi olduğu hastanede yaşamını yitirdi. Doğan’ın cenazesi bugün sabah saatlerinde Almanya’dan uçak ile Diyarbakır’a oradan da karayolu ile Tunceli’ye götürüldü.

Cenaze törenine yasaklama getirildi, gerginlik yaşandı

Tunceli kent merkezi girişinde Aktuluk Uygulama Noktasında, polis ekipleri cenaze konvoyunun önünü keserek, cenaze törenine valilik kararı ile yasaklama getirildiğini ve sadece aile bireylerinin cenaze törenine katılabileceğini söyleyerek grubun dağılması için çağrıda bulundu.

Aktuluk Mahallesi polis uygulama noktasında cenaze konvoyunu karşılamak için bekleyen grup, dağılmayarak karayolu üzerinde oturma eylemi yaptı. Dağılmayan gruba polis ve jandarma Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ve gazlı müdahalede bulundu. Yaşanan arbedede 2 kişi gözaltına alındı.

HDP'li vekil polise taş attı

Cenaze aracının güvenlik noktasından geçirildikten sonra, defin işlemi için mezarlığa götürüldü, burada yakın akrabalarına izin verildi. Sütlüce uygulama noktasında bekleyen kalabalık grup, cenaze defin işlemine katılmak isteyince polis izin vermedi.

Tüm uyarılara rağmen dağılmayan gruba ikinci kez TOMA ve gazlı müdahale edildi.

HDP'li vekil Alican Önlü'den polislere taşlı saldırı VİDEO

Polis memuru yaralandı

Grup arasında bulunan HDP Tunceli milletvekili Alican Önlü, attığı taşla polis memuru başından yaralanarak ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Mezarlık yakınında bulunan kalabalık grubun dağılmasıyla Doğan’ın cenazesi yakınlarının katılımıyla toprağa verildi.

Süleyman Soylu: Terörist milletvekili Alican Önlü'nün kirli provokasyonu Kılıçdaroğlu'nun hamiliğindedir

Yaşanan olaylar üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından olay anının görüntüsünü paylaştı.

Bakan Soylu, paylaşımında şu ifadeleri kulllandı:

"PKK Terör Örgütü üyesi ve 'kırsalcı'sının cenazesine katılmak isteyen HDPKK milletvekillerine elbette izin verilmedi. Ancak Polise taş atan terörist milletvekili Alican Önlü'nün kirli provakasyonu, Kılıçdaroğlu'nun hamiliğindedir..."





Valilik: HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü polise taş attı

Bir açıklamada Tunceli Valiliği'nden geldi.

HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü’nün polise taş attığı, saldırgan gruba orantılı müdahale edilip, milletvekillerine herhangi bir fiziki müdahalede bulunulmadığını belirtildi.

Alican Önlü’nün taş attığı görüntüleri paylaşan valilik, açıklamasında "Kararlılıkla sürdürülen terör ve teröristle mücadele operasyonları neticesinde Tunceli ilimiz huzur, güven, hatta önemli bir turizm kenti haline gelmiştir. Bu huzur ve güven ortamından rahatsız olan bir kısım kişi ve gruplar, kendilerine yapılan tüm uyarılara rağmen, PKK terör örgütüyle irtibat-iltisak yönünden çok sayıda suç kaydı bulunan ve Almanya’da hayatını kaybeden A.D isimli şahsın defin işlemini provoke ederek halkımızın huzurunu kaçırmak istemişlerdir. En başından beri, HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü ve diğer illerden gelen HDP'li Milletvekilleri ile olayları provake eden kişilerin olduğu gruba, ilimiz merkezine girmeden 2 ayrı güvenlik ve uygulama noktasında defin işlemine sadece hayatını kaybeden şahsın yakınları alınacağı, haricen kimsenin alınmayacağı bildirilmiştir. Tüm uyarılara rağmen başta HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü olmak üzere, söz konusu milletvekilleri ve beraberindeki grup Munzur Üniversitemiz önünde bulunan Tunceli-Elazığ Karayolunu trafiğe kapatmak istemişler, hatta HDP Milletvekili Alican Önlü ve diğer illerden gelen HDP'li vekillerin başında olduğu grup güvenlik güçlerimize fiziki ve taşlı saldırıda bulunmuştur. HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü bizzat polisimize taş atmıştır. Saldırgan gruba orantılı müdahale edilmiş, ancak milletvekillerine herhangi bir fiziki müdahalede bulunulmamıştır. Bu esnada kalabalık arasından bir anda HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü cenaze aracının anahtarını alarak hastaneye gitme bahanesiyle olay yerinden ayrılmıştır. Bu sebeple cenaze aracı ve araca eşlik eden yakınları uygulama noktasında bir müddet beklemek zorunda kalmıştır. Olay sonrasında cenaze aracının anahtarı vefat eden kişinin yakınları tarafından HDP Tunceli Milletvekilinden alınmış ve bu surette araç hareket edebilmiştir. Daha sonra, üniversite önünden ilimizin girişinde bulunan polis uygulama ve kontrol noktasından hareket eden araç şehir mezarlığı altında bulunan polis uygulama noktasına geldiğinde, guruba yakınları haricinde kimsenin define katılamayacağı tekrar hatırlatılmış ancak buna rağmen aralarında HDP’li milletvekillerinin de olduğu provokatör bir grup güvenlik güçlerimize tekrar taşla saldırmıştır. Bu esnada bir arkadaşımız atılan taşla başından ciddi şekilde yaralanmıştır. Provakatif gruplar, güvenlik güçlerimizin orantılı müdahalesi ile dağıtılmış, güvenlik kuvvetlerimize taşlı saldırıda bulunan şahıslar yakalanarak gözaltına alınmıştır. Bu ve benzeri provokasyonlar ile şehrimizin huzurunu kaçırmak isteyenlere hiçbir suretle müsaade edilmeyecektir. Valiliğimizce en başta provakasyonun mimarı HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü olmak üzere diğer tüm HDP milletvekilleri ile provakatörler hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır" ifadelerine yer verdi.



























