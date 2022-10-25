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- HDP'li vekil gözaltına alınan teröristlere sahip çıktı
HDP'li vekil gözaltına alınan teröristlere sahip çıktı
- 25.10.2022 - 16:36
- Güncelleme : 25.10.2022 - 16:42
Güvenlik güçleri bugün, Mersin'de terör operasyonu gerçekleştirdi.
Bölgede PKK/KCK terör örgütünün Suriye uzantısı olan PYD/YPG içerisinde faaliyet gösterdikleri M.M., A.E.Ş, A.I., S.S. ve S.N.'nin adresleri, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tespit edildi.
Baskın için düğmeye basan ekipler, aynı zamanda terör örgütüne sosyal medya üzerinden destek vererek övücü niteliğinde paylaşımlar yapan 10 kişiyi de belirledi.
15 gözaltı
Sabah saatlerinde Özel Harekat ve drone desteğiyle 15 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda, 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Teröristlere sahip çıktı
Bunun üzerine HDP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, yakalanan şahıslara sahip çıktı.
"Bu operasyonları durdurun"
Kurtulan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Mersin’de sabah yine gözaltı operasyonları yapıldı, yaklaşık 15 kişi gözaltına alındı. Bu operasyonları durdurun, gözaltına alınanları derhal serbest bırakın."