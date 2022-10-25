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HDP'li vekil gözaltına alınan teröristlere sahip çıktı

HDP'li vekil gözaltına alınan teröristlere sahip çıktı

HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan, sabah saatlerinde eş zamanlı yapılan operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheli için yaptığı paylaşımda, "Gözaltına alınanları derhal serbest bırakın" dedi.