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    HDP'li vekil Muazzez Orhan, terörist cenazesine katılmak istedi

    İçişleri Bakanlığı, Van'daki terörist cenazesine katılım talep eden Muazzez Orhan'a izin vermedi.
    • 28.04.2022 - 09:38
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    HDP'li vekil Muazzez Orhan, terörist cenazesine katılmak istedi

    İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla teröristlere yönelik başlatılan 'Eren Operasyonları' başarıyla sürüyor.

    Mağaraları mesken tutan teröristler tek tek tespit edilerek inlerinde ölüdürülüyor.

    Bu kapsamda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan önemli bir açıklama geldi.

    Cenazeye katılmak isteyen HDP'li vekile izin yok

    Bakan Süleyman Soylu, HDP ve DBP'den iki kişinin Şırnak'taki 'Eren Abluka-5 Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen bir teröristin cenazesine katılmak istediğini ancak buna izin vermediklerini duyurdu.

    AA'nı haberine göre Bakan Soylu'nun Twitter'dan yaptığı açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

    "Eren Abluka-5'te etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin Van'daki cenazesine HDPKK Van Milletvekili Muazzez Orhan, HDP-DBP İl Başkanları katılmak istemiş, aile dışındakilere izin verilmemiştir. HDPKK milletvekilleri ile kol kola olanlara, HDP'yi masanın altına saklayanlara duyurulur."

    HDP li vekil Muazzez Orhan, terörist cenazesine katılmak istedi #1

    HDP li vekil Muazzez Orhan, terörist cenazesine katılmak istedi #2


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