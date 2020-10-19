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    HDP’li vekil Remziye Tosun, evlat nöbetindeki ailelere hakaret etti

    HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti devam ederken, HDP’li vekil Remziye Tosun ailelere, "Satılmış köpekler, kemiğiniz az mı geldi" diyerek hakaret etti.
    • İHA
    • 19.10.2020 - 19:56
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    HDP’li vekil Remziye Tosun, evlat nöbetindeki ailelere hakaret etti

    Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti sürüyor.

    HDP'Lİ VEKİLDEN EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELERE AĞZA ALINMAYACAK HAKARETLER

    Bugün HDP İl Başkanlığına gelen HDP'li vekil Remziye Tosun, evlat nöbetindeki ailelerle tartışarak ağır hakaretlerde bulundu.

    Tosun, "İt, alçak, kemiğiniz az, satılmış köpek” diyerek ailelere hakaret etti.

    HDP’li vekil Remziye Tosun evlat nöbetindeki ailelere hakaret etti- İZLE

    HAKARETLERİ YETMEDİ, BİR DE SALDIRMAK İSTEDİ

    Hakaretlerinin ardından Tosun ailelere saldırmak istedi.

    Polisler araya girerken, aileler bu duruma tepki göstererek sinir krizi geçirdiler.

    Tosun, daha sonra aracına binerek bölgeden uzaklaştı.

    HDP’li vekil Remziye Tosun, evlat nöbetindeki ailelere hakaret etti #1

    HDP’li vekil Remziye Tosun, evlat nöbetindeki ailelere hakaret etti #2

    HDP’li vekil Remziye Tosun, evlat nöbetindeki ailelere hakaret etti #3

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