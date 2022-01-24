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- HDP'li vekil Semra Güzel hakkında yeni fezleke
HDP'li vekil Semra Güzel hakkında yeni fezleke
Teröristle fotoğrafı çıkan HDP Milletvekili Semra Güzel hakkında, terör örgütü üyeliği ve terörün finansmanı suçundan hazırlanan yeni bir fezleke TBMM'ye gönderildi.
- Haber Merkezi
- 24.01.2022 - 13:46
- Güncelleme : 24.01.2022 - 14:04
Teröristle fotoğrafı çıkan HDP Milletvekili Semra Güzel hakkında, terör örgütü üyeliği ve terörün finansmanı suçundan hazırlanan yeni bir fezleke TBMM'ye gönderildi.