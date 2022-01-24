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    HDP'li vekil Semra Güzel hakkında yeni fezleke

    Teröristle fotoğrafı çıkan HDP Milletvekili Semra Güzel hakkında, terör örgütü üyeliği ve terörün finansmanı suçundan hazırlanan yeni bir fezleke TBMM'ye gönderildi.
    • Haber Merkezi
    • 24.01.2022 - 13:46
    • Güncelleme : 24.01.2022 - 14:04
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    HDP'li vekil Semra Güzel hakkında yeni fezleke

    Teröristle fotoğrafı çıkan HDP Milletvekili Semra Güzel hakkında, terör örgütü üyeliği ve terörün finansmanı suçundan hazırlanan yeni bir fezleke TBMM'ye gönderildi.

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