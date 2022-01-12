HDP'li vekil Semra Güzel'in fezlekesi Meclis'e ulaştı

2017 yılında öldürülen terörist ile fotoğrafları ortaya çıkan HDP'li vekil Semra Güzel'in, dokunulmazlık dosyası Meclis'e ulaştı.

HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in, terör kampında öldürülen sevgilisi ile fotoğrafları ortaya çıkmıştı.

ÖLDÜRÜLEN TERÖRİSTLE FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI

Fotoğrafların, 2017'de öldürülen 4 teröristten Volkan Bora'nın cep telefonunda yapılan incelemede bulunduğu ve fotoğrafların Kuzey Irak'ta çekildiği tespit edildi.

FEZLEKE HAZIRLANACAĞI DUYURULDU

Fotoğrafların yayılmasının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçerek, HDP'li Semra Güzel hakkında fezleke hazırlayacağını duyurdu.

MECLİS'E ULAŞTI

Bu gelişmelerin ardından ise, HDP'li vekilin dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı fezlekesinin Meclis'e ulaştığı bildirildi.

MUSTAFA ŞENTOP AÇIKLAMA YAPTI

Öte yandan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Semra Güzel'in terörist sevgilisiyle ortaya çıkan fotoğraflarına ilişkin açıklama yaptı.

"DOKUNULMAZLIĞIN KALDIRILMASI GEREKİR"

Şentop açıklamalarında, "Belgenin içinde bulunduğu dosya var mı diye bakacağız. Şahsi kanaatim bilhassa anayasal düzene karşı işlenen suçlar bakımından ve ağır bir suçlama içeren dosyalarla ilgili dokunulmazlığın kaldırılması ve yargılamanın önünün açılması gerekir diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.