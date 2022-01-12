Euro
15.6273
-0.46%
Dolar
13.7800
-0.19%
Altın
805.1640
-0.44%
Borsa
2,072.37
1.29%
Bitcoin
591.474
0.20%
BTXN Coin
33.84
2.17%
4ºC
İstanbul
Hafif yağmur 4 C

    HDP'li vekil Semra Güzel'in fezlekesi Meclis'e ulaştı

    2017 yılında öldürülen terörist ile fotoğrafları ortaya çıkan HDP'li vekil Semra Güzel'in, dokunulmazlık dosyası Meclis'e ulaştı.
    • Haber Merkezi
    • 12.01.2022 - 10:28
    • Güncelleme : 12.01.2022 - 11:12
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    HDP'li vekil Semra Güzel'in fezlekesi Meclis'e ulaştı

    HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in, terör kampında öldürülen sevgilisi ile fotoğrafları ortaya çıkmıştı.

    ÖLDÜRÜLEN TERÖRİSTLE FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI

    Fotoğrafların, 2017'de öldürülen 4 teröristten Volkan Bora'nın cep telefonunda yapılan incelemede bulunduğu ve fotoğrafların Kuzey Irak'ta çekildiği tespit edildi.

    FEZLEKE HAZIRLANACAĞI DUYURULDU

    Fotoğrafların yayılmasının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçerek, HDP'li Semra Güzel hakkında fezleke hazırlayacağını duyurdu.

    HDP li vekil Semra Güzel in fezlekesi Meclis e ulaştı #1

    MECLİS'E ULAŞTI

    Bu gelişmelerin ardından ise, HDP'li vekilin dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı fezlekesinin Meclis'e ulaştığı bildirildi.

    MUSTAFA ŞENTOP AÇIKLAMA YAPTI

    Öte yandan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Semra Güzel'in terörist sevgilisiyle ortaya çıkan fotoğraflarına ilişkin açıklama yaptı.

    "DOKUNULMAZLIĞIN KALDIRILMASI GEREKİR"

    Şentop açıklamalarında, "Belgenin içinde bulunduğu dosya var mı diye bakacağız. Şahsi kanaatim bilhassa anayasal düzene karşı işlenen suçlar bakımından ve ağır bir suçlama içeren dosyalarla ilgili dokunulmazlığın kaldırılması ve yargılamanın önünün açılması gerekir diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

    HDP li vekil Semra Güzel in fezlekesi Meclis e ulaştı #2

    HDP li vekil Semra Güzel in fezlekesi Meclis e ulaştı #3

    HDP li vekil Semra Güzel in fezlekesi Meclis e ulaştı #4

    HDP li vekil Semra Güzel in fezlekesi Meclis e ulaştı #5

    HDP li vekil Semra Güzel in fezlekesi Meclis e ulaştı #6

    HDP li vekil Semra Güzel in fezlekesi Meclis e ulaştı #7

    HDP li vekil Semra Güzel in fezlekesi Meclis e ulaştı #8


    Görüş Bildir