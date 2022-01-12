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- HDP'li vekil Semra Güzel'in fezlekesi Meclis'e ulaştı
HDP'li vekil Semra Güzel'in fezlekesi Meclis'e ulaştı
- Haber Merkezi
- 12.01.2022 - 10:28
- Güncelleme : 12.01.2022 - 11:12
HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in, terör kampında öldürülen sevgilisi ile fotoğrafları ortaya çıkmıştı.
ÖLDÜRÜLEN TERÖRİSTLE FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI
Fotoğrafların, 2017'de öldürülen 4 teröristten Volkan Bora'nın cep telefonunda yapılan incelemede bulunduğu ve fotoğrafların Kuzey Irak'ta çekildiği tespit edildi.
FEZLEKE HAZIRLANACAĞI DUYURULDU
Fotoğrafların yayılmasının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçerek, HDP'li Semra Güzel hakkında fezleke hazırlayacağını duyurdu.
MECLİS'E ULAŞTI
Bu gelişmelerin ardından ise, HDP'li vekilin dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı fezlekesinin Meclis'e ulaştığı bildirildi.
MUSTAFA ŞENTOP AÇIKLAMA YAPTI
Öte yandan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Semra Güzel'in terörist sevgilisiyle ortaya çıkan fotoğraflarına ilişkin açıklama yaptı.
"DOKUNULMAZLIĞIN KALDIRILMASI GEREKİR"
Şentop açıklamalarında, "Belgenin içinde bulunduğu dosya var mı diye bakacağız. Şahsi kanaatim bilhassa anayasal düzene karşı işlenen suçlar bakımından ve ağır bir suçlama içeren dosyalarla ilgili dokunulmazlığın kaldırılması ve yargılamanın önünün açılması gerekir diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.